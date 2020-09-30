آیین تودیع و معارفه مدیران خبرگزاری مهر البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تودیع و معارفه معارفه مدیران پیشین و جدید دفتر خبرگزاری مهر استان البرز صبح چهارشنبه با حضور محمد شجاعیان، مدیرعامل خبرگزاری و مسئولان استانی در سازمان تبلیغات اسلامی البرز برگزار شد.

ساره نوری مدیر پیشین دفتر خبرگزاری مهر البرز در این جلسه با اشاره به فعالیت‌های این دفتر اظهار کرد: خبرگزاری مهر در استان توانست جایگاه خود را به عنوان رسانه مرجع به کرسی بنشاند و خدمات بسیاری را در راستای خدمت به مردم انجام داد.

حسام‌الدین حیدری مدیر جدید دفتر خبرگزاری مهر البرز نیز بیان کرد: مسئله‌محوری بر اساس حل مشکل مردم و امیدآفرینی رویکرد اصلی خبرگزاری خواهد بود.

در این آئین با تقدیر و تشکر از ساره نوری، حسام الدین حیدری به عنوان مدیر جدید دفتر خبرگزاری مهر در استان البرز معرفی شد.