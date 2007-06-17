برنامه های تحقیقات کاربردی فناوری اطلاعات ناجا در سال 86

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد زارعیان درباره برنامه های تحقیقاتی این مرکز در سال 1386 گفت : این مرکز در سال جاری بین 15 تا 20 پروژه تحقیقات صنعتی و 20 پروژه تحقیقات غیر صنعتی را پیگیری خواهد کرد.

زارعیان 2 مورد تالیف و 2 مورد ترجمه کتاب در حوزه فناوری IT و 10 مورد تالیف و 10 مورد ترجمه مقاله ، تجهیز آزمایشگاه مخابرات ، الکترونیک و رایانه ، خرید پانصد جلد کتاب برای کتابخانه ، انتشار 6 شماره از نشریه فاوا ، برگزاری دست کم دو سمینار داخلی در هر ماه و برگزاری 4 همایش علمی کاربردی تا پایان سال را از دیگر برنامه های سال جاری این مرکز برشمرد.

وی افزود : این مرکز در قالب دو گروه علمی و پژوهشی فعالیت های تحقیقاتی خود را انجام می دهد و یک قسمت کنترل پروژه نیز در کنار آنها به منظور مستند سازی ، نظارت بر پروژه ها و ثبت و نگهداری پروژه ها پیش بینی شده است.

زارعیان با اشاره به کاربردی بودن پروژه های تحقیقاتی حوزه فناوری اطلاعات ناجا، اظهار داشت : به دلیل ماهیت ویژه این مرکز، تمام توان و انرژی ما معطوف به پروژه های صنعتی می شود که در صورت به نتیجه رسیدن پروژه ها، تاثیر بسزایی در نیروی انتظامی خواهد داشت.

رئیس مرکز تحقیقات کاربردی فاوا مجتمع سازی سیستم های مخابراتی ، تجهیز بالگردهای ناجا به سیستم های مراقبتی و کارت های هوشمند را نمونه هایی از پروژه های تحقیقات صنعتی بلند مدت این مرکز برشمرد که می تواند نتیجه های فراوانی برای پلیس کشور به بار آورد.