فعالیت باشگاهی سرمربی تیم ملی بسکتبال منع قانونی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، با رای صد درصدی کمیته فنی فدراسیون بسکتبال مبنی بر ابقای مهران شاهین طبع در راس تیم ملی، تمام حرف و حدیث ها پیرامون کادر فنی این تیم و ترکیب آن تا المپیک توکیو به پایان رسید.

مهران شاهین طبع در حالی به حضور ۲.۵ ساله خود در راس تیم ملی بسکتبال تداوم خواهد داد که درست یک ماه پیش و در حالیکه هنوز وضعیتش برای ادامه همکاری با فدراسیون مشخص نبود با مسئولان شهرداری گرگان و برای هدایت دوباره این تیم در لیگ برتر به توافق نهایی رسیده بود.

بدین ترتیب سرمربی تیم ملی بسکتبال همزمان با آماده سازی این تیم و ملی پوشانش برای دو پنجره انتخابی کاپ آسیا و بعد از آن المپیک توکیو باید درگیر شهرداری گرگان و دیدارهایش در لیگ ۹۹ هم باشد.

این در حالی است که پیش از این رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال نسبت به فعالیت همزمان سرمربی جدید تیم ملی در تیم های باشگاهی به صورت ضمنی واکنش نشان داده بود.

البته که سال گذشته هم مهران شاهین طبع به طور همزمان سرمربی تیم ملی بسکتبال و تیم شهرداری گرگان بود. با تیم ملی بعد از کسب سهمیه المپیک از جام جهانی چین در پنجره نخست انتخابی کاپ آسیا صاحب دو برد خانگی شد و با تیم شهرداری گرگان هم تا آنجا پیش رفت که به عنوان مدعی ترین تیم مرحله مقدماتی مسابقات را با صدرنشینی به پایان رساند. (بعد از لغو برگزاری دیدارهای پلی آف فدراسیون بسکتبال در رابطه با رده بندی تیم ها و معرفی قهرمان هیچ تصمیمی نگرفت.)

با همه اینها اما صحبت های اخیر رئیس فدراسیون بسکتبال در مورد حضور همزمان سرمربی جدید در لیگ برتر ابهاماتی در رابطه با وضعیت مهران شاهین طبع برای فعالیت همزمان ملی و باشگاهی در یک سال آینده ایجاد کرد اگرچه طباطبایی با تاکید بر عدم منع قانونی برای فعالیت اینچنینی شاهین طبع در این زمینه رفع ابهام کرد.

رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کمیته فنی فدراسیون بسکتبال در تصمیم گیری برای ابقای مهران شاهین طبع در راس تیم ملی هیچ محدودیتی برای فعالیت های همزمان وی در تیم باشگاهی لحاظ نکرد. بنابراین حضور او در تیم شهرداری گرگان برای لیگ پیش رو بلامانع است.

وی با اشاره به صحبت هایی که پیش از این در مورد فعالیت باشگاهی سرمربی تیم ملی داشت نیز خاطرنشان کرد: من این حضور همزمان را منع نکرده بودم فقط اینگونه گفته بودم که ترجیح فدراسیون این است که سرمربی تیم ملی فعالیت باشگاهی نداشته باشد اما هیچ الزامی در این زمینه نداشتیم.

طباطبایی تاکید کرد: چرا باید یک مربی با دانش نسبت به انجام فعالیت هایش محدود شود؟ چه اشکالی دارد که مثلا سرمربی تیم ملی هم فعالیت باشگاهی داشته باشد و از این سطح هم کسب درآمد کند به خصوص وقتی این فعالیت همزمان هیچ آسیبی به کیفیت کار او نمی زند.

رئیس فدراسیون بسکتبال همچنین تصریح کرد: علاوه بر همه اینها، امسال سال استثنایی برای بسکتبال و ورزش جهان است. تقویم فیبا آسیا و فیبا هنوز اعلام نشده و فعلا به جز انتخابی کاپ آسیا هیچ رویداد دیگری تا پیش از المپیک نداریم. زمان انتخابی کاپ آسیا هم هنوز به صورت دقیق مشخص نشده اما در هر صورت برای هر پنجره تیم ملی بین ۱۴ تا ۲۰ روز درگیر تمرین و مسابقه خواهد شد. بنابراین سرمربی تیم ملی محدودیتی برای حضور در لیگ برتر ندارد.