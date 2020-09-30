عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی خیانت است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درخواست مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم طی بیانیه‌ای عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:



«قال الله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصاری أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُامْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّالِمینَ (سوره مائده: ۵۱)



اقدام خیانتکارانه ی سران دو رژیم دست‌نشانده‌ی امارات و بحرین در عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر فلسطین، اقدامی نامشروع و از نظر اسلام، محکوم و از محرمات کبیره شرعی است.



این اقدام خیانت آمیز نه‌تنها خیانت به مردم مظلوم فلسطین و مسجدالاقصی قبله اول مسلمین است، بلکه خیانتی به همه امت اسلامی و به رسول‌الله «صلی‌الله علیه و آله و سلم» و به قرآن کریم است.



بارزترین مصادیق یهود و نصاری در آیه بالا رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکاست – لذا، گرویدن به یهود و نصاری و پذیرفتن آنها به عنوان دوست، صاحب اختیار و حامی موجب خروج از ملت اسلام و پیوستن به دشمنان خدا و رسول بشمار آمده است «و من یتولهم منکم فانه منهم».



ما امضاءکنندگان ذیل؛ ضمن محکوم نمودن این عمل خائنانه، به سران این دولت‌های کوچک هشدار می‌دهیم که از راهی که انتخاب کرده‌اند، بازگردند و به جامعه و امت اسلامی بپیوندند و گرنه بدون شک به‌زودی آتش خشم آزادیخواهان فلسطین و سایر ملت‌های اسلامی، دامن آن‌ها را خواهد گرفت و آن‌ها را به خاک مذلّت و هلاکت خواهد نشاند.



قال الله تعالی: «وَ لا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصیرٌ وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ» (هود: ۱۱۲ – ۱۱۳) صدق الله العلی العظیم.»



این بیانیه تا کنون به امضای اعضای محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حضرات آیات محمد یزدی، مرتضی مقتدایی، سید هاشم حسینی بوشهری، سید احمد خاتمی، محسن اراکی، سید محمد غروی، عبدالنبی نمازی، محمود عبداللهی، محمود رجبی، محمدرضا آشتیانی، جواد مروی، علی نکونام گلپایگانی، علی مؤمن قمی، غلامرضا فیاضی، علیرضا اعرافی، احمد بهشتی، سید مصطفی موسوی اصفهانی، نجم الدین مروجی طبسی و عباس کعبی رسیده است.