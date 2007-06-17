کنگره آمریکا یک گروه متخصص را مامور بررسی وضعیت عراق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشیال تایمز، این گزارش حاکی است که گروهی از نظامیان بازنشسته و نیروهای پلیس از اعضای این تیم هستند و در پی بررسی عمیق تر اوضاع درعراق هستند.

این روزنامه همچنین اقدام را به منزله این تلقی می کند که کنگره در پی آن نیست تا کورکورانه ارزیابی های دولت آمریکا را در مورد عراق بپذیرند.



ژنرال "جیمز جونز" یک ژنرال چهار ستاره نیروی دریایی آمریکا این گروه را سرپرستی خواهد کرد و در تابستان در پیش رو قرار است گروه مذکور توانایی های فعلی ارتش آمریکا را در عراق و همچنین سیاست فعلی کاخ سفید را مورد بررسی قرار دهد.

"جان وارنر" یک نماینده بانفوذ کنگره از حزب جمهوری خواه که برای تشکیل این گروه تلاش کرده از جونز می خواهد تا ارزیابی واقع بینانه ای از زمانی که نیروهای عراقی می توانند مسئولیت های امنیتی را از نیروهای آمریکا تحویل بگیرند، به عمل آورد.

وارنر معتقد است که کنگره تنها با این اقدام درصدد رویکرد مستقل در پیوند با عراق است.