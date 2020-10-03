رضایت بنا ازبازگشت کشتی گیران به میدان/حساسیت در انتخاب ملی پوشان

به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای لیگ برتر کشتی فرنگی در حالی طی روزهای پایانی هفته اخیر با مصاف تیم‌های گروه ب پیگیری شد که محمد بنا تمامی کشتی‌ها را زیر نظر داشت و با وسواس و حساسیت فراوانی به آنالیز جسمی و روحی فرنگی‌کاران موردنظرش پرداخت. کشتی‌گیرانی که حدود ۸ ماه از اردو و مسابقات دور بودند و به دلیل محدودیت‌های کرونایی مجبور به تمرینات انفرادی هستند.

به گفته محمد بنا که از مدتها قبل نگران دوری فرنگی‌کاران از اردو و فضای مسابقات رسمی است، همین که این نفرات توانستند بعد از مدتها دوباره به روی تشک بیایند و با رقبای خود سرشاخ شوند، جای امیدواری دارد.

هر چند برخی معتقدند محمد بنا با آنالیز پیکارهای هفته نخست لیگ برتر کشتی فرنگی در حال سبک سنگین کردن نفرات مورد نظرش برای حضور در رقابتهای جهانی است، اما وی نظر متفاوتی دارد.

محمد بنا در حاشیه پیکارهای لیگ برتر صراحتاً اعلام کرد: «مسابقات را رصد می‌کنیم، اما اگر قرار باشد در مسابقات جهانی شرکت کنیم، ملاک ما نفرات برتر جام تختی سال گذشته است. البته تعدادی از کشتی‌گیران هم عملکرد خوبی در لیگ داشتند و امیدوارم در گروه دوم نیز شاهد همین آمادگی و انگیزه باشیم.»

از سوی دیگر محمد بنا به موازات صدور مجوز برگزاری لیگ امیدوار است تا شرایط برای برگزاری اردوهای تیم ملی هم مهیا شود. به گفته وی کمتر از ۳۰۰ روز تا بازی‌های المپیک باقی مانده و با توجه به اینکه برگزاری اردوها به مراتب راحت‌تر از برپایی مسابقات است، در نتیجه اردوها هم می‌تواند بزودی آغاز شود.

محمد بنا در حاشیه برگزاری هفته نخست لیگ صراحتاً به نکته مهم دیگری هم اشاره کرد و گفت: کشتی دنیا همچنان در حال پوست اندازی است و ما هم نیروها و پتانسیل جوانی داریم که باید آنها را برای میادین آتی ساخته و پرداخته کنیم.