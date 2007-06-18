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۲۸ خرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۴۶

قلعه نویی به اردن می رود

قلعه نویی به اردن می رود

در صورت صعود تیم فوتبال "ب" ایران به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال غرب آسیا ، سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان کشورمان برای زیر نظر گرفتن بازیکنان این تیم راهی اردن خواهد شد.

به گزارش خبرنگارمهر، براساس اعلام پرویزمظلومی تعدادی ازنفرات حاضر درتیم فوتبال "ب" کشورمان ازشانس حضور دراردوی تیم ملی برای جام ملتهای آسیا برخوردارند و به همین منظور در صورت راهیابی تیم "ب" به مراحل پایانی مسابقات غرب آسیا، قلعه نویی برای زیرنظر گرفتن بازیکنان این تیم راهی اردن خواهد شد.

تیم ملی بزرگسالان کشورمان درحال حاضربا بازیکنان لژیونر و بهترین های لیگ تمرینات آماده سازی خود را درتهران دنبال می کند. 

به گفته پرویز مظلومی ازجمع نفرات حاضر درتیم فوتبال"ب" حداقل 6 نفر به اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان برای حضور جام ملتهای آسیا دعوت خواهند شد.

کد مطلب 503718

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