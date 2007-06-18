قلعه نویی به اردن می رود

به گزارش خبرنگارمهر، براساس اعلام پرویزمظلومی تعدادی ازنفرات حاضر درتیم فوتبال "ب" کشورمان ازشانس حضور دراردوی تیم ملی برای جام ملتهای آسیا برخوردارند و به همین منظور در صورت راهیابی تیم "ب" به مراحل پایانی مسابقات غرب آسیا، قلعه نویی برای زیرنظر گرفتن بازیکنان این تیم راهی اردن خواهد شد.



تیم ملی بزرگسالان کشورمان درحال حاضربا بازیکنان لژیونر و بهترین های لیگ تمرینات آماده سازی خود را درتهران دنبال می کند.



به گفته پرویز مظلومی ازجمع نفرات حاضر درتیم فوتبال"ب" حداقل 6 نفر به اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان برای حضور جام ملتهای آسیا دعوت خواهند شد.