دولت فوق العاده غیرقانونی است / ابومازن بدنبال اجرای طرح صهیونیستی ـ آمریکایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العالم، "سامی ابوزهری" سخنگوی حماس در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت : دولت فوق العاده غیر ملی و غیر قانونی است و تنها مشروعیت خود را از اشغالگران و دولت آمریکا می گیرد.

وی تاکید کرد : دولت وحدت ملی فلسطین به ریاست "اسماعیل هنیه" براساس قانون پابرجاست و مشروعیت خود را از مجلس قانونگذاری فلسطین می گیرد که از آن رای اعتماد گرفته است و این مجلس به دولت دیگری رای اعتماد نداده است.

پایگاه اینترنتی مرکز اطلاع رسانی فلسطین نیز به نقل از ابوزهری نوشت : دولت فوق العاده همچنین از آن جهت غیر قانونی است که در قانون اساسی فلسطین چیزی به نام دولت فوق العاده وجود ندارد.

سخنگوی حماس اظهار داشت که تصمیم اخیر ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان مبنی بر تشکیل کابینه جدید بدون معرفی اعضای آن در مجلس قانونگذاری فلسطین برای اخذ رای اعتماد، قانون شکنی آشکار و مغایر با قانون اساسی است.

وی تاکید کرد که جنبش حماس به حضور و فعالیت خود در دولت قانونی که از طریق صندوق های رای گیری انتخاب شده همچنان ادامه خواهد داد.

ابوزهری خاطرنشان کرد : دولت فوق العاده در کرانه باختری هرگز نمی تواند خود را برعموم ملت فلسطین تحمیل کند و هرگز نمی توان اینگونه بر مردم حکومت کرد؛ چرا که هنوز قدرت برتر و وزنه ای سنگین تر نظیر حماس وجود دارد.

ابوزهری همچنین ابومازن را به تلاش برای اجرای طرح های صهیونیستی ـ آمریکایی و برخی طرف های منطقه ای با هدف برکناری حماس از عرصه سیاسی و شکست آن متهم کرد.

سخنگوی حماس هشدار داد : اخبار دریافتی حاکی است که رئیس تشکیلات خودگردان قصد دارد با صدور دستوری جنبش حماس در کرانه باختری را نیز منحل کند. وی درعین حال تاکید کرد: حماس نه یک فرد بلکه یک ملت است.

وی با اشاره به مخالفت ابومازن با تمام درخواستهای رهبران عرب برای برگزاری دیدار و مذاکره با جنبش حماس به منظور حل بحران کنونی تاکید کرد : تنها راه حل این بحران گفتگو است.