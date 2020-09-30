به گزارش خبرنگار مهر، در هفته پنجم رقابت های لیگ برتر والیبال، تیم سایپا به سختی و با نتیجه ۳ بر صفر از سد تیم جوان و بومی شهرداری ارومیه عبور کرد.

مصطفی کارخانه سرمربی سایپا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شکست تیم شهرداری گنبد گفت: یکی از سخت ترین بازی های دوران مربیگری‌ام را پشت سر گذاشتم. تیم گنبد بسیار سخت امتیاز می داد.

سرمربی تیم والیبال سایپا درباره تعویض‌هایش و ورود قاسم کارخانه و رضا صفایی به بازی نیز گفت: خدا را شکر تعویض ها جواب داد. گاهی اوقات تعویض ها نتیجه بخش و تأثیرگذار هستند.

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که چرا تیم سایپا با آغاز بازی های سخت دچار مشکل شده است؟ گفت: همه تیم ها مقابل تیم سایپا با انگیزه بازی می کنند. تیم های سپاهان و ارومیه نیز مانند ما دارای ملی پوش هستند اما هر وقت مصطفی کارخانه در تیمی قرار می گیرد، هجمه ها به آن سمت است.

کارخانه در ادامه افزود: امسال سال جوان ها است و تیم های دارای بازیکنان جوان انگیزه بسیاری دارند و سطح رقابت ها را افزایش داده اند.