وحید هاشمیان مصدوم شد / مرور تمرینات هجومی و دفاعی زیر نظر قلعه نویی

به گزارش خبرنگارمهر، این حادثه درحالی رخ داد که بازیکنان دریک نیمه زمین به بازی تمرینی مشغول بودند وهاشمیان پس از ضربه زدن به توپ دچارکشیدگی عضله پا شد و از ادامه تمرین بازماند.



کادرپزشکی بلافاصله با یخ درمانی مداوای اولیه را روی پای هاشمیان آغازکردند و وی موقتا به تمرینات بازگشت ولی دقایقی بعد او به دلیل شدت مصدومیت قادر به ادامه تمرینات نشد و به همراه کادرپزشکی محل کمپ را ترک کرد.



به گفته پزشکان تیم ملی مصدومیت هاشمیان چندان جدی نیست ولی برای جلوگیری از هرگونه مصدومیت احتمالی وی باید چند روزی را زیر نظر پزشکان به فیزیوتراپی بپردازد.



تمرین تیم ملی امروز ازچهار بخش اصلی تشکیل شده بود که بازی سپک تاکرا، حرکات کششی ، فوتبال در یک نیمه زمین و فوتبال تمرینی مهمترین آنها بود .



در تمرین امروزکه در حضور جمعی از تماشاگران نوجوان برگزار شد ، رسول خطیبی که دچار مصدومیت جزئی است همچنان زیر نظر پزشکان به تمرینات فیزیوتراپی پرداخت . دروازه بانهای تیم ملی نیز بطوراختصاصی کارتمرین با سه دروازه بان حاضر در اردوی را دنبال کردند .



مهمترین بخش تمرین امروز که بطور ویژه زیر نظر امیر قلعه نویی برگزار شد ، مرور کارهای دفاعی و هجومی در یک نیمه زمین بود که قلعه نویی با تاکید ویژه از بازیکنان می خواست تا دستورات تاکتیکی به نحو احسن اجرا کنند .



پایان بخش تمرینات عصر امروز تیم ملی بازی تمرینی بین دو تیم نارنجی و خاکستری بود که در این دیدار تیم نارنجی با دوگل مسعود شجاعی و آندرانیک تیموریان با سه گل به برتری رسید .