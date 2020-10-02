محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس نهم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «آنچه در گذشته اتفاق افتاده تحریم بوده نه جنگ اقتصادی»، اظهار کرد: امروز با وجود اینترنت و رسانه‌های اجتماعی و ثبت تمام صحبت‌ها و مذاکرات کاملاً مشخص است که تحریم‌های آمریکا بیش از ۱۴ سال است که شدت گرفته است یعنی در سال ۸۶ یا ۸۷ بود که آمریکا تصمیم گرفت با تحریم بنزین کشور را زمین‌گیر کند.

سلیمانی افزود: علت تصمیم آمریکا برای این تحریم این بود که سیاست آقای زنگنه که نزدیک ۳۰ سال وزیر نفت است و در دولت‌های آقایان خاتمی و هاشمی رفسنجانی هم بوده است، تولید بنزین در ایران لزومی نداردو ما نفت می‌فروشیم و بنزین ارزان می‌خریم بنابراین اصلاً ما پالایشگاه نداشتیم.

وی تاکید کرد: در همان سال ۸۶ و ۸۷ که آمریکا این تصمیم را گرفت، پتروشیمی‌ها کمک کردند و تولید بنزین را افزایش دادند و نگذاشتند چنین اتفاقی بیافتد.

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه آمریکایی‌ها کشتیرانی ایران را هم در سال ۸۹، ۹۰ تحریم کردند، گفت: تمام بحث آقای روحانی در تصویب برجام این بود که تحریم‌ها برداشته شود.

سلیمانی با تاکید بر اینکه هر بچه دبستانی می‌تواند تناقض‌ها در سخنان روحانی را متوجه شود، گفت: آمریکا بعد از برجام تحریم‌ها را بیشتر کرد زیرا روحانی همواره چشم به خارج از کشور دوخته بود و دولت وی در این ۷ سال پا روی پا انداختند و نشستند و منتظر سیب و گلابی برجام ماندند.

وی اظهار کرد: ملت ایران آقای روحانی را نمی‌بخشد زیرا اقتصاد ایران را به برجام و تصمیم آمریکا گره زد بنابراین روحانی هیچگاه نمی‌تواند ادعا کند که چشم به بیرون از مرزها ندارد. وی همیشه انتظار معجزه از خارجی‌ها را داشت و ملت ایران نیز همین جا ضربه خورده و زمین‌گیر شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم تصریح کرد: بیش از ۱۶ تا ۱۷ هزار بنگاه تولیدی و اقتصادی در دولت اول روحانی به رکود کشیده شدند زیرا او منتظر سیب و گلابی برجام بود. کل دولت روحانی منتظر این بودند که از خارج کشور یک اتفاق بیافتد.

سلیمانی گفت: اینکه امروز می‌بینید جنگ اقتصادی شدت گرفته، نتیجه و محصول سیاست‌های برجامی است.

وی ادامه داد: شرایط اقتصادی امروز و این دلار ۳۰ هزار تومانی و این سکه ۱۵ میلیون تومانی، همه محصول سیب و گلابی برجام است. نتیجه برجام این شد که دولت تمام تصمیم‌گیری‌هایش را به آمریکا و غرب گره زد.

نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: امروز جنگ اقتصادی و تحریم شدیدتر شده و این نتیجه سیاست‌های دولت روحانی است. دلیل اصلی افزایش اثرگذاری تحریم‌ها این است که روحانی در این ۷ سال کشور را روی «اتوپایلوت» گذاشت تا ببیند نتیجه برجام چه می‌شود.

سلیمانی با بیان اینکه روحانی حمایت از تولید و ظرفیت‌های داخل را رها کرد، گفت: سیاست دولت این بود که اقتصاد را معطل برجام گذاشت.