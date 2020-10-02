اختصاص ۵ هکتار زمین در کاشان برای احداث باغ موزه دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر حجت الله غلامی شامگاه پنج شنبه در حاشیه سفر به کاشان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه کمیسیون ماده پنج استان اصفهان که در کاشان برگزار شد اقدامات لازم برای احداث ۵۰۰ واحد ملی مسکن مصوب و قرار شد مقدمات لازم برای افزایش این واحدها تا سه هزار واحد انجام شود.

وی با اشاره به شیوع روز افزون کرونا در استان اصفهان ابراز داشت: با توجه به برخی از تفویض اختیارات از ستاد ملی مبارزه با کرونا به استان‌ها قرار شد مدارس استان اصفهان به جز دهاقان و خور از روز شنبه ۱۲ مهرماه به صورت غیرحضوری برگزار شود.

معاون عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه مصوب شد پنج هکتار زمین برای تأسیس باغ موزه دفاع مقدس کاشان اختصاص داده شود، تصریح کرد: در موضوع کرونا و با توجه به شرایط بحرانی و هشداردهنده در سطح استان اصفهان مقرر شد مراکز پرخطر در برخی از صنوف همانند استخرها، تالارها، بازارچه‌های محلی، کافی شاپ ها و مراکز مشابه از امروز پنجشنبه دهم مهرماه تا یک هفته تعطیل شود.

وی با اشاره به اینکه با صنوف متخلف به شدت برخورد می‌شود، افزود: متأسفانه سطح رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مردم در استان اصفهان به حدود ۶۲ درصد تنزل پیدا کرده است که این موضوع باعث شده است شاهد شیوع مجدد این بیماری باشیم.

غلامی با بیان اینکه در بحث دورکاری کارمندان اولویت با افراد دارای بیماری زمینه‌ای و زنان باردار است، بیان داشت: البته دورکاری باید به گونه‌ای باشد که باعث اختلال در روند کاری اربابان رجوع نشود.

وی با اشاره به اینکه نماز جمعه نیز در تمامی استان اصفهان به غیر از دو شهر دهاقان و خور برگزار نمی‌شود، یادآور شد: با توجه به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا امسال هیچ مراسمی باعنوان قالیشویان در مشهد اردهال کاشان برگزار نمی‌شود.

سخنگوی ستاد استانی مبارزه با کرونا تاکید کرد: ورود همشهریان و هم استانی‌های عزیز به تاکسی و اتوبوس و دیگر وسایل نقلیه با ماسک الزامی است.