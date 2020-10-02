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۱۱ مهر ۱۳۹۹، ۸:۰۲

کرونا در کاخ سفید؛

ترامپ و ملانیا قرنطینه می‌شوند

ترامپ و ملانیا قرنطینه می‌شوند

رئیس جمهور آمریکا و همسرش در پی ابتلای یکی از وابستگان کاخ سفید به کووید ۱۹، تست کرونا داده و تا مشخص شدن نتیجه، در قرنطینه می‌مانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی توئیتری از قرنطینه شدن خود و همسرش «ملانیا» خبر داد و علت این امر را مثبت شدن تست کرونای «هوپ هیکس» یکی از مشاوران ارشدش اعلام کرد.

وی در این پیام نوشت: نتیجه تست کووید ۱۹ هوپ هیکس که تاکنون حتی بدون برخورداری از یک مرخصی کوتاه، کار خود را انجام داده است؛ مثبت بود. وحشتناک است! بانوی اول و من هم منتظر نتیجه تست‌هایمان هستیم و تا آن موقع، روند قرنطینه را آغاز می‌کنیم.

به گزارش مهر، دومین مناظره ترامپ و جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات ۲۰۲۰، برای تاریخ ۲۴ مهر تدارک دیده شده است و ابتلای احتمالی رئیس جمهور آمریکا به کرونا می‌تواند برگزاری آن را با اشکال مواجه کند.

کد مطلب 5038037
مریم خرمایی

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    نظرات

    • ترسو IR ۱۹:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۱
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      خدا خودش شفا بدهدشون !!!

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