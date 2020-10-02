به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی توئیتری از قرنطینه شدن خود و همسرش «ملانیا» خبر داد و علت این امر را مثبت شدن تست کرونای «هوپ هیکس» یکی از مشاوران ارشدش اعلام کرد.

وی در این پیام نوشت: نتیجه تست کووید ۱۹ هوپ هیکس که تاکنون حتی بدون برخورداری از یک مرخصی کوتاه، کار خود را انجام داده است؛ مثبت بود. وحشتناک است! بانوی اول و من هم منتظر نتیجه تست‌هایمان هستیم و تا آن موقع، روند قرنطینه را آغاز می‌کنیم.

به گزارش مهر، دومین مناظره ترامپ و جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات ۲۰۲۰، برای تاریخ ۲۴ مهر تدارک دیده شده است و ابتلای احتمالی رئیس جمهور آمریکا به کرونا می‌تواند برگزاری آن را با اشکال مواجه کند.