۱۵ واحد صنعتی راکد در چهارمحال و بختیاری فعال شد

سجاد رستمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با تمهیدات اندیشیده شده ۱۵ واحد صنعتی راکد در چهارمحال و بختیاری فعال شدند، اظهار داشت: مشکلات این واحدهای صنعتی بررسی شد و تلاش‌های لازم برای فعال سازی این تعداد واحد صنعتی اندیشیده شد.

وی بیان کرد: کمبود سرمایه در گردش مهمترین مشکل واحدهای تولیدی در این استان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پرداخت تسهیلات برای حل مشکل سرمایه در گردش زمینه ساز حل مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی در این استان شد.

وی بیان کرد: پنج واحد صنعتی راکد تا پایان سال در این استان فعال می‌شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: حفظ اشتغال موجود بخش صنعت از مهمترین اهداف صنعت، معدن و تجارت استان است.