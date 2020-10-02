به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، روز جمعه ۱۱ مهر ۹۹ در برخی نقاط شمال غرب، غرب و دامنههای زاگرس شمالی بارش باران گاهی با رعد و برق و وزش باد و در سواحل غربی دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده پیشبینی میشود.
بر همین اساس، روز یکشنبه ۱۳ مهر ۹۹ در برخی نقاط شمال غرب و دامنههای البرز مرکزی و شرقی رگبار و رعد و برق و در سواحل دریای خزر و شمال شرق بارش پراکنده رخ میدهد.
همچنین، از اواخر روز یکشنبه تا سه شنبه (۱۳ تا ۱۵ مهر ۹۹) بر شدت بارشها در سواحل دریای خزر و شمال غرب افزوده میشود. ضمن اینکه در مناطقی از غرب، مرکز، شمال شرق و دامنههای جنوبی البرز در ارتفاعات زاگرس مرکزی و شمالی نیز بارش پراکنده باران گاهی با رعد و برق و وزش باد دور از انتظار نیست.
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، از روز یکشنبه تا سه شنبه دمای هوا در نوار شمالی کشور بین ۵ تا ۸ درجه کاهش مییابد.
همچنین، آسمان تهران برای روز شنبه ۱۲ مهر ۹۹، صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد پیش بینی میشود.
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