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۱۱ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۰

گزارش هواشناسی؛

شمال کشور خنک‌تر می‌شود/ وضعیت جوی پایتخت

شمال کشور خنک‌تر می‌شود/ وضعیت جوی پایتخت

گزارش‌های سازمان هواشناسی، حاکی از کاهش چند درجه‌ای دما در کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، روز جمعه ۱۱ مهر ۹۹ در برخی نقاط شمال غرب، غرب و دامنه‌های زاگرس شمالی بارش باران گاهی با رعد و برق و وزش باد و در سواحل غربی دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

بر همین اساس، روز یکشنبه ۱۳ مهر ۹۹ در برخی نقاط شمال غرب و دامنه‌های البرز مرکزی و شرقی رگبار و رعد و برق و در سواحل دریای خزر و شمال شرق بارش پراکنده رخ می‌دهد.

همچنین، از اواخر روز یکشنبه تا سه شنبه (۱۳ تا ۱۵ مهر ۹۹) بر شدت بارش‌ها در سواحل دریای خزر و شمال غرب افزوده می‌شود. ضمن اینکه در مناطقی از غرب، مرکز، شمال شرق و دامنه‌های جنوبی البرز در ارتفاعات زاگرس مرکزی و شمالی نیز بارش پراکنده باران گاهی با رعد و برق و وزش باد دور از انتظار نیست.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، از روز یکشنبه تا سه شنبه دمای هوا در نوار شمالی کشور بین ۵ تا ۸ درجه کاهش می‌یابد.

همچنین، آسمان تهران برای روز شنبه ۱۲ مهر ۹۹، صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 5038081

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