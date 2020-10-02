قاضی آمریکایی درخواست تبرئه هالک بانک ترکیه را رد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قاضی آمریکایی درخواست تبرئه هالکبانک ترکیه از اتهام کمک به ایران در دور زدن تحریمهای آمریکا را رد کرد و اعلام کرد این بانک باید در دادگاه آمریکا با اتهامات خود روبرو شود.
ریچارد برمن قاضی منطقه منهتن آمریکا ادعای هالک بانک ترکیه در مورد اینکه قانون مصونیت خارجیها باعث میشود دادگاه آمریکا صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشته باشد را رد کرد و گفت به نظر نمیرسد این قانون به اعمال مجرمانه مصونیت داده باشد.
او گفت در این قانون فعالیتهای تجاری مستثنی شدهاند و بنابراین تعاملات این بانک با خزانهداری آمریکا و اتهام پولشویی بیش از ۱ میلیارد دلاری این بانک از طریق سیستم مالی آمریکا قابل پیگرد قانونی میباشد.
هالک بانک در اکتبر گذشته درخواست تبرئه خود از اتهامات کلاهبرداری بانکی، پولشویی و توطئه به دادگاه آمریکا ارائه کرده بود.
دادستانی آمریکا هالک بانک را متهم کردهاند با استفاده از خدمات مالی و شرکتهای پوششی خود در ایران، ترکیه و امارات به ایران کمک کرده است تحریمها را دور بزند و پول فروش نفت و گاز را به طلا تبدیل کرده و خریدهای ساختگی غذا و دارو را جعل کند.
همچنین آنها هالک بانک ترکیه را به انتقال مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بلوکه شده ایران متهم کردهاند که ۱ میلیارد دلار از آن از طریق حسابهای آمریکایی بوده است.
دادگاه جدید رسیدگی به این پرونده در ۱ مارس ۲۰۲۱ برگزار خواهد شد.
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