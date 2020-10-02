روحانی فرا رسیدن سالروز استقلال جمهوری فدرال نیجریه را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی با تبریک فرا رسیدن سالروز استقلال جمهوری فدرال نیجریه، ابراز امیدواری کرد که روابط تهران- آبوجا در حوزههای دوجانبه، منطقهای و بینالمللی بیش از پیش توسعه و تعمیق یابد.
متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای محمدو بوهاری
رئیس جمهوری فدرال نیجریه
فرا رسیدن سالروز استقلال جمهوری فدرال نیجریه را به جنابعالی و مردم شریف کشورتان صمیمانه تبریک میگویم.
امیدوارم با عنایت به وجود زمینههای فراوان همکاری مشترک در حوزههای سیاسی، اقتصادی و پارلمانی دو کشور و علاقهمندی موجود جهت گسترش روابط، شاهد توسعه و تعمیق روزافزون مناسبات و همکاریهای فیمابین در حوزههای دوجانبه، منطقهای و بینالمللی باشیم.
از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آنجناب و بهروزی و سربلندی مردم جمهوری فدرال نیجریه را مسألت دارم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
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