۱۳ نفر از بیماران کرونایی در قم فوت کردند/ وخامت حال ۱۳۴ بیمار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۱۶۴ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۱۱۷ نفر از این افراد در بخشهای درمانی بیمارستانهای قم بستری شدهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه ۸۸ نفر از کسانی که در روزهای گذشته بستری بودند مرخص شدهاند، گفت: در حال حاضر ۷۶۰ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستانهای قم بستری هستند که حال ۱۳۴ نفر از آنها وخیم است.
وی افزود: همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ۱۳ نفر از کسانی که تست کرونای آنها مثبت بوده جان خود را از دست دادهاند.
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