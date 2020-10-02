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۱۱ مهر ۱۳۹۹، ۱۸:۰۷

عملیات احداث مدرسه ۶ کلاسه در بشاگرد آغاز شد

عملیات احداث مدرسه ۶ کلاسه در بشاگرد آغاز شد

بشاگرد - عملیات احداث مدرسه ۶ کلاسه در روستای آخران دورترین نقطه استان هرمزگان در شهرستان بشاگرد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی مدرسه ۶ کلاسه در دورترین و محروم ترین نقطه از شهرستان بشاگرد و استان هرمزگان با حضور علی مرادی معاون مشارکتهای مردمی نوسازی مدارس استان هرمزگان و نماینده گروه تبلیغی جهادی شهید انصاری آغاز شد.

علی مرادی عصر جمعه در این مراسم گفت این مدرسه ۶ کلاسه بازیر بنا ۳۰۴ متر مریع واعتبار ۳میلیارد تومان شامل فضای آموزشی، سرویس بهداشتی ودیوار محوطه می باشد که به همت گروه تبلیغی جهادی شهید انصاری در منطقه محروم آخران شهرستان بشاگرد با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس استان هرمزگان احداث می شود.

کد مطلب 5038382

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