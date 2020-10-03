محمد فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در البرز اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعداد زیادی با علائم مشکوک به بیمارستان‌های استان مراجعه کردند که از این تعداد ۸۹ نفر بستری شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۱۷ نفر شامل موارد قطعی، محتمل و مشکوک در بیمارستان‌های البرز بستری هستند، تصریح کرد: از این تعداد ۲۹۶ نفر بیمار قطعی کووید - ۱۹ هستند، همچنین طی این مدت هفت بیمار کرونایی جان خود را از دست داده‌اند و مجموع جانباختگان به یک هزار و ۲۰۵ نفر رسیده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز مجموع موارد بستری شامل قطعی، محتمل و مشکوک در البرز از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز را ۱۸ هزار و ۴۴۲ نفر اعلام کرد و متذکر شد: همچنین از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۱۶ هزار و ۶۰۳ نفر از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.