استفاده همگانی ازماسک مطالبه مردمی است/گشت ارشاد کرونایی فعال شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری ظهر شنبه در نشست ستاد مدیریت و پیشگیری کرونا در یاسوج، افزود: باید فرهنگ استفاده همگانی از ماسک در سطح جامعه نهادینه شود.

کلانتری اظهار داشت: تعامل رسانه، دستگاه و متولیان با مردم زیاد است و نهادینه کردن استفاده همگانی از ماسک استان را به عنوان یک استان درخشان در مقابله با شیوع کرونا قرار می‌دهد.

کلانتری مهمترین مسئله در مدیریت و مقابله با کرونا را استفاده از ماسک دانست و گفت: هیچ فرد بدون ماسک نباید در معابر، خیابان‌ها و ادارات داشته باشیم.

کلانتری با بیان اینکه نگاه و تلاش مردم در پیشگیری از کرونا قابل تقدیر است، اظهار کرد: تمام دستاوردهای مقابله با کرونا حاصل تلاش و همکاری آحاد مردم است.

کلانتری بر همکاری بیش از پیش مردم در مقابله با کرونا با توجه به فصل سرد و بروز بیماری‌هایی مانند آنفلوآنزا، تاکید و تصریح کرد: استان علیرغم همه توسعه‌های زیرساختی و تجهیزاتی، ظرفیت مشخصی در بخش مقابله دارد و نیاز است که مشارکت مردم در قطع زنجیره کرونا در فصل‌های پاییز و زمستان افزایش یابد.

استاندار خاطرنشان کرد: هیچ کارمندی حق ندارد بدون ماسک و رعایت پروتکل‌ها به ادارات مراجعه کند و عدم توجه به این موضوع تخلف بوده و با متخلفین برخورد می‌شود.

وی ابراز داشت: دستگاه‌ها به افراد فاقد ماسک خدمات ندهند و این مهم نیز با تحقق پروتکل‌های بهداشتی امکان پذیر است.

کلانتری اظهار داشت: رعایت پروتکل‌های بهداشتی باید به بالای ۹۰ درصد برسد.

استاندار تلاش بیشتر برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی در بخش حمل و نقل عمومی را لازم دانست و گفت: دستگاه متولی اقدامات لازم را در این بخش اجرایی کنند.

کلانتری با تاکید بر برپایی گشت‌های سلامت محور ارشاد کرونا، اظهار کرد: باید به شکل مناسب و عملی آگاهی بخشی‌ها شکل بگیرد.