کرونا مقصد تحصیلی دانشجویان خارجی را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، نظام آموزش عالی کیواس که در حوزه رتبه بندی دانشگاههای دنیا هم فعالیت میکند از زمان شیوع کروناویروس در جهان به بررسی مستمر نظرات دانشجویان، اساتید، مدیران دانشگاهی در سطح دنیا به دلیل شیوع کرونا پرداخته است.
در تازهترین گزارش، کیواس به نظرسنجی از دانشجویان درباره چشمانداز آینده دانشگاهها در بحران کروناویروس در ماه سپتامبر پرداخته است. این نظرسنجی از ۴ تا ۲۱ سپتامبر انجام شده است و نظرات دانشجویان تازه وارد و دانشجویان فعلی بینالمللی بررسی شده است. به این نظرسنجی ۳۱۲ دانشجوی فعلی از ۸۶ کشور و ۲۶۸۹ دانشجوی آینده از ۱۵۳ کشور پاسخ دادند.
در میان دانشجویان بینالمللی فعلی ۳۱۲ دانشجو از ۸۶ کشور پاسخ دادهاند که اکثریت قابل توجه آنها (۱۴ درصد) از هند هستند. این دانشجویان در دانشگاههای کشورهای انگلستان، استرالیا، ایالات متحده آمریکا، کانادا، هند و روسیه مشغول به تحصیل هستند.
۵۵ درصد این دانشجویان در مقطع کارشناسی، ۲۴ درصد در دوره کارشناسی ارشد و ۱۱ درصد در دوره دکتری مشغول به تحصیل هستند. ۵ درصد در حال انجام حرفه آموزی، ۳ درصد در حال انجام مطالعات زبان انگلیسی یا دوره پایه هستند.
اکثریت قابل توجه این دانشجویان در رشتههای تجارت و مدیریت هستند تحصیل میکنند (معادل ۲۵ درصد). ۱۵ درصد از آنها در رشتههای مهندسی و فناوری، ۸ درصد در رشتههای علوم اجتماعی، ۸ درصد در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی و ۶ درصد در رشتههای آماری و سایر رشتهها تحصیل میکنند.
چشمانداز آموزش عالی به طور چشمگیری در سال ۲۰۲۰ تغییر کرده است و با افزایش ویروس کرونا در سطح جهانی، بسیاری از مؤسسات آموزش عالی با تشدید محدودیتها و عدم اطمینان از آینده، سال جدید تحصیلی را آغاز کردند. از دانشجویان خواسته شد توضیح دهند که چگونه آموزش آنها تحت تأثیر بحران ویروس کرونا قرار گرفته است.
۵۱ درصد آموزش دانشجویان در دانشگاههای خارجی کاملاً آنلاین است
در این گروه، ۴۰ درصد از پاسخ دهندگان در سال ۲۰۲۰، ۳۲ درصد در سال ۲۰۱۹ و ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۸ در دانشگاه ثبت نام کرده بودند و اکثریت آنها تحت آموزش آنلاین هستند. در واقع ۵۱ درصد آموزشهای این دانشجویان کاملاً آنلاین و بیش از ۲۲ درصد بیشتر آموزش هم به صورت آنلاین و کمی هم آموزش حضوری به صورت توأمان است. ۹ درصد آموزش مساوی میان آنلاین و حضوری، ۱۱ درصد بیشتر حضوری و تنها ۸ درصد آموزش به صورت کامل حضوری است.
وقتی از دانشجویان سوال شد که کجا آموزش خود را میگذرانند، ۶۱ درصد آنها در کشوری که دانشگاه آنها در آن مستقر است تحصیل میکنند، ۳۳ درصد در کشور خود از راه دور تحصیل میکنند و ۶ درصد در سایر نقاط تحصیل میکنند.
از میان پاسخ دهندگانی که از راه دور تحصیل میکردند، ۱۴ درصد انتظار داشتند که بتوانند در اکتبر ۲۰۲۰ به کشوری که دانشگاه شأن در آنجا مستقر است سفر کنند. ۲۳ درصد هم پیش بینی کردهاند که در ژانویه ۲۰۲۱ بتوانند به دانشگاه خود بروند.
دو سوم دانشجویان انتظار داشتند تا ژانویه سال آینده به کشور مقصد خود سفر کنند
این دادهها حاکی از آن است که اکثر دانشجویان فعلی پیش بینی کردهاند که ظرف چند ماه آینده بتوانند به کشوری که دانشگاه شأن در آن مستقر است، سفر کنند. در مجموع، نزدیک به دو سوم دانشجویان انتظار داشتند تا ژانویه سال آینده به کشور مقصد خود سفر کنند.
با وجود افزایش دوباره موارد ابتلاء به کرونا در سراسر جهان دانشجویان بینالمللی نسبت به برنامههای سفر خود خوش بین هستند اما در مقابل اقلیت قابل توجهی (۹ درصد) معتقدند که تا تابستان ۲۰۲۱ یا بعد از آن نمیتوانند به پردیس دانشگاه خود سفر کنند.
از ۱۵ درصد این دانشجویان خواسته شده که آزمایشات منظم COVID-۱۹ را انجام دهند
البته آنهایی که توانستند به دانشگاه کشور مورد نظر خود سفر کنند نیز پس از ورود با محدودیتهای زیادی مواجه شدند. از ۵۲ درصد آنها خواسته شد رفت و آمدهای خود را محدود کنند، از ۵۱ درصد از آنها خواسته شده که آموزش آنلاین داشته باشند، از ۴۸ درصد آنها خواسته شد که از مکانهای عمومی دوری کنند و همچنین از ۴۵ درصد خواسته شد برای مدت مشخصی در قرنطینه بمانند. جالب اینجاست که فقط از ۱۵ درصد این دانشجویان خواسته شده که آزمایشات منظم COVID-۱۹ را انجام دهند.
اقدامات دانشگاهها در مقابله با بحران کرونا
فارغ از آنچه کشور مقصد از دانشجویان بینالمللی میخواهد انجام دهند، دانشگاهها هم اقدامات محافظتی برای دانشجویان و استادان انجام میدهند. هنگامی که از دانشگاهها سوال شد چه اقداماتی را برای محدود کردن شیوع ویروس کرونا در دانشگاه انجام میدهند، تعجبآور نیست که محبوبترین اقدام برگزاری هرچه بیشتر کلاسهای آنلاین است.
با این حال ۵۷ درصد دانشگاهها ماسک اجباری و ۵۶ درصد هم دسترسی کامل به مواد ضدعفونی کننده را به عنوان اقدامات حفاظتی برشمردهاند.
۵۰ درصد دانشگاهها آموزش به دانشجویان در مورد چگونگی کاهش انتقال کرونا، ۴۰ درصد افزایش کارکنان نظافت و یا تکرار نظافت، ۳۸ درصد افزایش خدمات پشتیبانی بهداشت و سلامت، ۳۳ درصد پیاده سازی سیستمهای یک طرفه برای ایجاد فاصله اجتماعی آسانتر، ۳۳ درصد ایجاد خط کمک ۲۴ ساعته برای دانشجویان، ۳۱ درصد برگزاری سخنرانیها و سمینارها در اتاقهای بزرگتر برای به حداقل رساندن تماس نزدیک و ۲۹ درصد تب سنجی از جمله این اقدامات بوده است.
برخی از اقدامات هم از سوی دانشگاهها انجام شده است که چندان برای دانشجویان مطلوب نبوده است که شامل جدول زمانی طبقاتی برای محدود کردن تعداد افراد، قرار دادن صفحات پلاستیک بین میزها و آزمایش رایگان COVID-۱۹ برای افراد دارای علائم بوده است.
اکثریت دانشجویان حمایت دانشگاه در بحران کرونا را مؤثر میدانند
وقتی از دانشجویان سوال شد که دانشگاه شأن چقدر در طی بحران کرونا از دانشجویان بینالمللی خود حمایت کرده است اکثریت اظهار داشتند که حمایت دانشگاه مؤثر بوده است. و تنها ۱۲ درصد اظهار داشتند که حمایت دانشگاه آنها بی نتیجه بوده است و فقدان ارتباط و راهنمایی را به عنوان دلیل این بی نتیجه بودن برشمردند.
از دانشجویان پرسیده شد که آیا دانشگاه شما انگیزههایی مانند بورس تحصیلی، تخفیف در شهریه، تخفیف در محل اقامت در حین قرنطینه و پول برای پروازهای بینالمللی را به عنوان تشویق شما برای تحصیل در خارج از کشور به شما ارائه داده است که ۱۷ درصد بورس تحصیلی، ۱۲ درصد تخفیف شهریه و ۸ درصد تخفیف خوابگاه در زمان قرنطینه را مهمترین انگیزهها اعلام کردند.
از آنجایی که دانشگاهها در این دوران به دشواری برای جذب دانشجویان بینالمللی تلاش میکنند، ممکن است بررسی این انگیزهها ارزش بیشتری داشته باشد و حتی میتواند دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهد.
۱۶ درصد از دانشجویان اصلاً نسبت به ویروس کرونا احساس نگرانی ندارند!
از دانشجویان پرسیده شد که آینده چه خواهد شد و چقدر نسبت به ابتلاء به ویروس کرونا احساس نگرانی میکنند. نکته جالب توجه این است که تنها ۱۹ درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که به شدت نگران ابتلاء به ویروس کرونا هستند و ۱۶ درصد از آنها گفتند اصلاً نگران نیستند. ۱۶ درصد بسیار نگران، ۲۸ درصد نسبتاً نگران و ۲۱ درصد هم کمی نگران ابتلاء به کرونا هستند.
از دانشجویان خواسته شد تا زمانی را پیش بینی کنند که زندگی «به حالت عادی» باز میگردد و بگویند چقدر نسبت به پایان بحران کرونا خوش بین هستند.
یک درصد دانشجویان معتقدند که زندگی هرگز به حالت عادی باز نمیگردد
دانشجویان بینالمللی نظرات متفاوتی درباره وضعیت آینده دارند. ۱۴ درصد آنها معتقدند که در سه ماه آینده زندگی به حالت عادی برمیگردد، ۱۸ درصد پیش بینی میکنند بین ۳ تا ۶ ماه وضعیت عادی میشود اما ۳۱ درصد معتقدند ۶ ماه تا یکسال و ۲۹ درصد هم یک تا دو سال را زمان عادی شدن برآورد میکنند و یک درصد هم معتقدند که زندگی هرگز به حالت روزمره عادی بازنمیگردد.
اما در این نظرسنجی از دانشجویانی که در آینده قصد دارند به ادامه تحصیل در خارج از کشور خود بپردازند هم سوال پرسیده شده است. در مجموع ۲ هزار و ۶۸۹ نفر از دانشجویان قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند.
این دانشجویان طیف وسیعی از ملیتها را شامل میشوند. ۲۲ درصد از هند، ۶ درصد از ایالات متحده آمریکا، ۵ درصد از پاکستان، ۵ درصد از نیجریه، ۳ درصد از انگلیس، ۳ درصد از بنگلادش و ۲ درصد از کانادا و دیگر کشورها هستند.
۴۲ درصد از پاسخ دهندگان قصد تحصیل در انگلیس و ایالات متحده را دارند. ۴۱ درصد به کانادا، ۲۷ درصد به آلمان، ۲۴ درصد به استرالیا، ۱۷ درصد به فرانسه، ۱۵ درصد به هلند و سایر کشورها علاقه دارند که در آنجا تحصیل کنند.
۴۱ درصد این دانشجویان بینالمللی قصد ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی را دارند. ۳۷ درصد تحصیلات تکمیلی ،۱۷ درصد تحصیلات تکمیلی پژوهشی، ۲ درصد آموزش حرفهای، ۲ درصد دورههای پایه و یک درصد مطالعات زبان انگلیسی را مدنظر دارند.
۲۲ درصد از این دانشجویان قصد تحصیل در رشتههای بازرگانی و مدیریت را دارند. رشتههای مهندسی و فناوری (۲۱ درصد)، پزشکی و دندانپزشکی (۷ درصد)، آمار و حسابداری (۶ درصد) و علوم اجتماعی (۵ درصد) در رتبههای بعدی قرار دارند.
آغاز تحصیل دانشجویان بینالمللی آینده در سایه بحران کرونا
در طی بحران کرونا، دانشجویان بینالمللی آینده اغلب با چالشهای پیچیده از جمله تحول در آموزش، سفر و مشکلات مالی روبرو هستند. شروع تحصیل در خارج از کشور با این شرایط چالش برانگیز پیچیدهتر شده است و در نتیجه بسیاری از دانشجویان تصمیم گرفتهاند روند درخواست خود را به تأخیر بیندازند.
۷۴ درصد از دانشجویان بینالمللی آینده امیدوارند که تحصیلات خود را در سال ۲۰۲۱ آغاز کنند. البته ۱۴ درصد به سال ۲۰۲۲ و ۱۲ درصد هم به سال ۲۰۲۳ فکر میکنند.
از میان کسانی که مایلند تحصیلات خود را در سال ۲۰۲۱ شروع کنند حدود ۸۵ درصد انتظار دارند که آموزش خود را از ابتدای سال ۲۰۲۱ آغاز کنند که نشان دهنده سطح بالای خوش بینی این افراد است.
بحران کرونا برنامه ۵۴ درصد دانشجویان را به تأخیر انداخت
اما بحران کرونا بر برنامههای مطالعاتی دانشجویان بینالمللی آینده هم مؤثر بوده تا حدی که ۵۴ درصد دانشجویان که قصد داشتند در سال ۲۰۲۰ تحصیلات خود را آغاز کنند، آن را به تأخیر انداختند. علاوه بر این ۶۹ درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که ویروس کرونا بر برنامههای آنها برای تحصیل در خارج از کشور تأثیر گذاشته است.
از بین کسانی که تحت تأثیر قرار گرفتهاند، ۵۷ درصد اکنون قصد به تعویق انداختن یا تأخیر در تحصیل خود را تا سال آینده دارند و ۱۳ درصد هم اکنون قصد ادامه تحصیل در کشور دیگری را دارند. ۴ درصد هم دیگر نمیخواهند در خارج از کشور تحصیل کنند.
برای آن دسته از پاسخ دهندگانی که در ابتدا مایل به تحصیل در سال ۲۰۲۰ بودند، عوامل مختلفی در شروع تحصیل مؤثر بوده که از آن جمله محدودیت برای ترک کشور خود (۳۲ درصد) و محدودیتهای ورود به کشور جدید (۳۱ درصد). این موضوع اهمیت ایجاد کریدورهای مسافرتی برای اجازه سفر به دانشجویان بینالمللی را یادآور میشود.
همچنین مسائلی از جمله مشکل در غربالگری سلامت قبل از سفر، کمبود پرواز به کشور مقصد، تأخیر در درخواست ویزا و پذیرش از دیگر مسائل مؤثر بر تأخیر در آغاز تحصیل این دانشجویان است.
افزایش علاقه به آموزش آنلاین در میان دانشجویان
نسبت پاسخ دهندگانی که اصلاً علاقه به تحصیل مجازی و آنلاین نداشتهاند از ۴۲ درصد در ماه مارس به ۳۷ درصد در ماه سپتامبر کاهش یافته است و به نظر میرسد که نگرش دانشجویان به تدریج در حال تغییر است.
با این وجود هنوز ۳۷ درصد اصلاً علاقهای به تحصیل در دانشگاه به صورت تمام مجازی ندارند و تنها ۱۲ درصد بسیار علاقه مند هستند به شیوه آنلاین تحصیل کنند.
از دانشجویان بینالمللی آینده در مورد سطح حمایتی که از دانشگاهها دریافت کردهاند و میزان اثربخشی این حمایتها پرسیده شد و ۴۲ درصد معتقدند که دانشگاهها نسبتاً در حمایت از دانشجویان خود در زمان شیوع ویروس کرونا مؤثر بودهاند. این نتایج با پاسخ دانشجویان بینالمللی فعلی اندکی تفاوت دارد. گزینه بسیار مؤثر از سوی ۱۲ درصد دانشجویان آینده در مقایسه با ۲۰ درصد دانشجویان فعلی انتخاب شده است.
اولویت اول دانشجویان بورس تحصیلی در دوران کرونا است
دانشجویان بینالمللی آینده یادآور شدهاند که در نتیجه بحران کرونا آنها بیشتر به راهنمایی در زمینه بورس تحصیلی نیاز دارند. در واقع ۶۹ درصد از آنها اولویت شأن بورس تحصیلی است.
۴۳ درصد راهنمایی برای انتخاب مقصد تحصیلی، ۳۷ درصد نحوه آماده شدن برای امتحانات پذیرش، ۳۵ درصد تحقیق در مورد برنامههای درسی، ۳۳ درصد مقاله نویسی، ۲۸ درصد انواع جایگزین مطالعه را نیاز دارند. از همین رو دانشگاهها باید این اولویتها را هنگام تنظیم ارتباطات با دانشجویان بینالمللی آینده مدنظر داشته باشند.
از دانشجویان بینالمللی آینده خواسته شد تا مشوقهای مالی را که به احتمال زیاد آنها را به تحصیل در خارج از کشور ترغیب میکند، درجه بندی کنند. تعجبی ندارد که بورسیههای تحصیلی محبوب ترین مشوق مالی بودند که ۵۴ درصد آن را به عنوان گزینه برتر انتخاب کردند.
تخفیف در شهریه اولویت دوم، تخفیف در محل اقامت در حین قرنطینه اولویت سوم، هزینه بلیط پروازهای بینالمللی اولویت چهارم این دانشجویان است.
از دانشجویان بینالمللی آینده خواسته شد که دیدگاه خود را در مورد مدت زمانی که تصور میکنند زندگی روزمره به «حالت عادی» برگردد ارائه کنند. نتایج به صورت شگفت انگیزی مشابه سایر دانشجویان است.
۱۵ درصد این دانشجویان معتقدند که زندگی روزمره طی سه ماه آینده به حالت عادی برگردد (در مقایسه با ۱۴ درصد دانشجویان فعلی). ۲۱ درصد ۳ تا ۶ ماه را انتخاب کردند (در مقایسه با ۱۸ درصد دانشجویان فعلی) و ۲۷ درصد مدت ۶ تا ۱۲ ماه را انتخاب کردند (در مقایسه با ۳۱ درصد دانشجویان فعلی).
دانشجویان بینالمللی آینده فکر میکنند هرگاه احساس کنند که میتوانند به راحتی به سفر خارج از کشور بروند برای جزئیات تحصیل خود تحقیق میکنند. ۴۲ درصد از آنها زمانی که واکسن کرونا در دسترس قرار گیرد و ۴۲ درصد نیز زمانی که دانشگاهها باز شوند و آموزش حضوری از سر گرفته شود برای تحصیل در خارج اقدام میکنند.
جالب اینجاست که تقریباً یک سوم (۲۷ درصد) اظهار داشتند که به محض اینکه به طور قانونی اجازه سفر به کشور مقصد تحصیل خود را پیدا کنند برای تحصیل در خارج اقدام میکنند.
انتخاب مقصد تحصیلی تحت تأثیر چگونگی مدیریت بحران کرونا
بسیاری از پاسخ دهندگان نشان دادند که انتخاب مقصد تحصیلی آنها تحت تأثیر چگونگی مدیریت بحران کرونا توسط دولتهای مختلف قرار گرفته است.
۴۹ درصد دانشجویان فکر میکنند نیوزلند بسیار خوب شیوع کرونا را کنترل کرده است. از نظر دانشجویان آلمان (۲۷ درصد)، کانادا (۲۶ درصد)، استرالیا (۲۲ درصد)، انگلستان (۱۴ درصد) و آمریکا (۷ درصد) بسیار خوب توانستهاند بیماری را کنترل کنند. در واقع میزان قابل توجهی از دانشجویان بینالمللی آینده مقصد تحصیل خود را بر اساس میزان مقابله با بحران در یک کشور انتخاب میکنند.
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