کدام آزمون آزمایشی ثبت نام کنم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پرسش بسیاری از داوطلبان کنکور، دانشآموزان و خانوادههای آنها در اوایل سال تحصیلی این است که کدام آزمون آزمایشی ثبتنام کنم؟ در این روزها که آموزش مجازی، جایگزین حضور در مدرسه شده است، یک ابهام دیگر نیز برای دانشآموزان و اولیا ایجاد شده که آیا ثبتنام در آزمون آزمایشی در این شرایط ضرورت دارد؟ در این مقاله تلاش کردیم به این سوالات پاسخ دهیم.
وقتی صحبت از یادگیری میشود، بسیاری از ما معلمی را تصور میکنیم که مطلبی را به دانشآموز توضیح میدهد و در نهایت با مطالعه و تمرین بیشتر توسط دانشآموز، یادگیری را تکمیل شده میدانیم. اما آیا یادگیری فقط همین است؟ تفاوتی نمیکند که آموزش حضوری را مدنظر قرار دهیم یا آموزش مجازی، آنچه که مسلم است یادگیری صرفاً انتقال دانش نیست و بر اساس استانداردهای علمی شامل ۴ بخش آموزش، ارزیابی، تحلیل و برنامهریزی است.
آیا شرکت در یک آزمون آزمایشی در شرایط فعلی، کار مفیدی است؟
جالب است بدانید پژوهشگران بینالمللی از آزمون و ارزشیابی به عنوان نیروی محرکۀ یادگیری نام میبرند. اما چرا؟ دلیل آن ساده است؛ یک آزمون استاندارد میتواند وضعیت درسی دانشآموز را نشان دهد تا آموزشها و فعالیتهای تحصیلی بعدی، دقیقاً بر همین اساس برنامه ریزی شوند. البته در شرایط فعلی و مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، شما بایستی به دنبال یک آزمون آنلاین استاندارد باشید.
گزینه دو یکی از موسسات با سابقه و مطرح در این زمینه است که در کنار طراحی سوالات باکیفیت، آزمون آنلاین بسیار دقیقتری نسبت به سایر موسسات آموزشی برگزار میکند. ویژگیهایی مانند استفاده از اپلیکیشن موبایل برای شرکت در آزمون، جابجایی رندوم گزینهها و کلید شخصی برای هر شرکت کننده، محاسبه دقیق زمان، شباهت ۸۰ درصدی سوالات با کنکور و دسترسی رایگان به اپلیکیشن بانک سوال دانشآموز و مدرسه، گزینه دو را به موسسهای پیشرو در حوزۀ سنجش تبدیل کرده است.
با چنین امکاناتی دانشآموز نه تنها یک برنامه ریزی دقیق دریافت میکند، بلکه شرکت در آزمونهای آنلاین برنامهریزی شده و مستمر هم پایبندی او به برنامه مطالعاتی را بیشتر میکند.
برای انتخاب یک آزمون آزمایشی، به چه نکاتی دقت کنیم؟
اگر تصمیم گرفتهاید که در یک آزمون آزمایشی شرکت کنید، حتماً پیش از ثبتنام این نکات را بررسی کنید.
۱. کیفیت سوالات: این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. برای مثال برای داوطلب کنکور، کیفیت سوالات به معنی شباهت سوالات آزمون آزمایشی با سوالات آزمون سراسری است اما برای یک دانشآموز پایه دهم، سوال استاندارد بایستی بتواند عمق یادگیری مبحث را دقیقاً بر اساس کتاب درسی بسنجد و از سوق دادن دانشآموز به سمت حفظ کردن فرمولها و نکات عجیب برای حل سریع جلوگیری کند.
۲. برگزاری استاندارد: این موضوع در سالهای قبل به جلوگیری از تقلب و کیفیت حوزههای آزمون مرتبط میشد اما در حال حاضر به معنای برگزاری آزمون آنلاین استاندارد است. آزمون آنلاینی که بیشترین شباهت به آزمون حضوری را داشته باشد و از امکانات تکنولوژیهای روز دنیا نیز برای سادگی و ارتقای هوشمندی آزمون استفاده کند.
۳. تحلیل آزمون صحیح: آزمون دادن صرف بدون تحلیل نتایج عملاً فایده ای بیشتر از یک نمونه سوال ندارد. این کارنامهها و گزارشهای یک آزمون است که میتواند به تحلیل درست آن منجر شود. گاهی برخی مؤسسات صرفاً با تکیه بر مقایسه با یک جامه آماری بزرگ، تحلیلهای خود را کامل میدانند اما تحلیل موضوعی و استفاده از دادههای فراتر از تعداد شرکتکنندههای آزمون است که میتواند گزارشهای تحلیلیِ عمیق را بسازد.
۴. خدمات مناسب با قیمت مقرون به صرفه: در شرایط اقتصادی کنونی بهتر است به دنبال آزمونی باشید که خدمات بیشتری در کنار آن دریافت کنید و در مجموع برای کل بسته دریافتی، قیمت مناسب تری پرداخت نمایید.
کدام آزمون آزمایشی ثبتنام کنیم؟
شاید تصور کنید جمع شدن تمام این ویژگیها در کنار هم امکان پذیر نیست، اما به شما توصیه میکنیم در ادامهی همین مطلب، لیست خدمات و ویژگیهای گزینه دو را هم بررسی کنید و بعد تصمیم بگیرید؛
* سوالات گزینه دو بیش از ۱۰ سال متوالی میانگین مشابهت ۸۰ درصد با کنکور داشته است.
* آزمونهای آنلاین گزینه دو در شرایط فعلی با بالاترین کیفیت در اپلیکیشن گزینه دو برگزار میشود. محاسبه دقیق زمان پاسخگویی و جابجایی گزینهها برای هر نفر از ویژگیهای منحصربفرد این آزمونها هستند.
* گزینه دو پس از هر آزمون متناسب با پایه تحصیلی هر دانشآموز بین ۳ تا ۸ کارنامه تحلیلی و ۶ تا ۷ گزارش مدرسه ای ارائه میکند. مثلاً داوطلبان کنکور پس از هر آزمون تخمین رتبه و انتخاب رشته مجازی میگیرند اما دانشآموزان دوره اول متوسطه کارنامه توصیفی بدون احتساب نمره منفی دریافت میکنند.
* گزینه دو همراه آزمونهای خود، اپلیکیشن بانک سوالات تالیفی گزینه دو هم به صورت رایگان در اختیار دانشآموزان و مدارس قرار میدهد و این یعنی کاهش هزینههای هنگفت خرید کتابهای تست!
* با ثبتنام در هر آزمون گزینه دو، امکان شرکت در ۳ آزمون برای دانشآموز فراهم میشود. یک پیش آزمون آنلاین، آزمون آنلاین کشوری و مهم تر از همه امکان رفع اشکال هوشمند که عملاً یک آزمون آنلاین شخصیسازی شده بر اساس عملکرد داوطلب است!
* در نهایت با یک تماس تلفنی ساده و مقایسه قیمتها و خدمات موسسات مختلف، متوجه خواهید شد که آزمونهای گزینه دو با منصفانه ترین قیمت ارائه میشوند.
موفقیت در کنکور و یادگیری مطالب هر پایه تحصیلی پیش از هر چیز نیازمند برنامه ریزی و تلاش دانشآموز است، اما نقش یک آزمون آزمایشی استاندارد در این میان را دست کم نگیرید. همین امروز وقت تصمیم گیری است. پیشنهاد میکنیم حتماً سری به سایت گزینه دو بزنید و با ثبتنام در آزمونها، از سایر خدمات طلایی آن نیز به صورت رایگان استفاده کنید.
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