کشمکش نظامیان آمریکایی و روسی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع سوری از تداوم کشمکش میان نظامیان آمریکایی و روسی در شمال و شرق سوریه خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که نظامیان آمریکایی جلوی یک گشتی نظامی روسیه را گرفته اند و مانع از عبور آن از اطرف شهرک رمیلان در شمال شرق حسکه شده اند.

منابع سوری به پرواز بالگردهای آمریکایی و روسی در آسمان منطقه هم اشاره کردند.

این رخداد در راستای ادامه تنش میان روسها و آمریکایی ها در سوریه است.

این در حالی است که قبلاً هم، یک گشتی نظامی آمریکایی در جاده ام۴ در نزدیکی شهرک القحطانیه در حومه قامشلی، مانع عبور نیروهای روسی از این جاده شده بود.

چندی قبل هم براثر درگیری میان نظامیان آمریکایی و روسی در سوریه، ۴ نظامی آمریکایی مجروح شدند. این درگیری در شمال شرق سوریه میان نظامیان تروریست آمریکایی و نیروهای روسیه رخ داده بود.