۲۳۸ هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری زیر کشت زعفران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، ابراهیم شیرانی سطح زیر کشت محصول زعفران در این استان را ۲۳۸ هکتار عنوان کرد و اظهار داشت: سال گذشته در این استان از ۲۰۰ هکتار سطح زیر کشت حدود ۸۰۰ کیلوگرم محصول زعفران برداشت شد که امسال با توجه به افزایش سطح زیر کشت و توجه به بحث آموزش و ترویج بهره‌برداران، افزایش تولید محصول رخ داده است.

به گفته وی، با توجه به شرایط اقلیمی در استان طی چند سال گذشته، کشاورزان به سمت کشت محصولات کم‌آب‌بَر از جمله زعفران اقدام کرده‌اند، که کشت زعفران از برنامه‌های بلند مدت دولت در تغییر الگوی کشت و صرفه‌جویی در آب بخش کشاورزی است.

شیرانی، با اشاره به افزایش درآمد بهره‌برداران از محصول زعفران با تغییر الگوی کشت، تصریح کرد: در زمان برداشت زمینه اشتغال موقت بیش از ۵۰ نفر در هر هکتار فراهم می‌شود که طبق بررسی کارشناسان آموزش و ترویج سازمان، از هر هکتار مزارع استان چهار کیلوگرم گل این محصول به دست آمده است.



مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاوری چهارمحال و بختیاری از صادرات بیش از ۸۰ درصد از محصول زعفران تولیدی این استان به خراسان رضوی خبر داد و گفت: زعفران تولیدی این استان به دلیل کیفیت مطلوب با برند استان یاد شده به خارج از کشور صادر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های اصلی سازمان جهادکشاوری توسعه و رونق کشت گیاهان دارویی و کم آب‌بر است، تاکید کرد: اعطای تسهیلات کم‌بهره به روستاییان برای تغییر الگوی کشت محصول کم آب‌بر و پربازده در دستورکار قرار گرفته است.