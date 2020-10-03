  1. سیاست
  2. دولت
۱۲ مهر ۱۳۹۹، ۱۸:۳۷

در گفتگوی تلفنی با آیت‌الله مکارم شیرازی:

جهانگیری: برای عبور از بحران‌ها نیازمند انسجام و همدلی هستیم

جهانگیری: برای عبور از بحران‌ها نیازمند انسجام و همدلی هستیم

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه مردم به دلیل شرایط کرونایی و فشار تحریم‌های ظالمانه و ضدانسانی آمریکا در سختی و مشقت هستند، گفت: برای عبور از بحران‌ها نیازمند انسجام و همدلی هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور عصر شنبه در تماس تلفنی با آیت الله العظمی مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید، ایام اربعین حسینی را تسلیت گفت و اظهار داشت: امسال به دلیل شرایط کرونا و برای اجرای دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با این بیماری، همه مردم مجبور هستند مراسم اربعین را به گونه‌ای دیگر برگزار کنند.

وی اظهار داشت: مسوولان اجرایی کشور همواره قدردان رهنمودها و سخنان راهگشای مراجع تقلید بوده‌اند و سخنان مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید به ویژه در ایام شیوع کرونا باعث شد جایگاه ویژه و حرمت جان انسان در مذهب شیعه بیش از پیش نمایان شود.

آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در این تماس تلفنی با تأکید بر اینکه در شرایط شیوع کرونا هر آنچه مصلحت باشد و دستورالعمل‌های بهداشتی ایجاب کند باید از سوی همگان رعایت شود، اظهار امیدواری کرد: با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و درمانی شاهد از بین رفتن بیماری کرونا باشیم.

وی همچنین بر ضرورت تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی مردم تأکید و خاطرنشان کرد: پس از مسأله کرونا، مهمترین موضوع معیشت مردم است که لازم است دولت و مسوولان تمام تلاش خود را برای کمک به اقشار ضعیف جامعه انجام دهند.

کد مطلب 5039263
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      1 0
      پاسخ
      فشار کمر ما مردم را خرد کرده این داداش حرف از هم دلی میزنه،پارکینگ چندین دستگاه خودرو،یخچال و فریزر مملو از گوشت و مرغ ،حساب بانکی ارز وسکه و طلا،دیگه همدلی با کی با کدام بدبخت بی چاره
    • IR ۰۸:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
      0 0
      پاسخ
      اگر عرضه کار برای مردم داشتید وضع را به اینجا نمیرساندید که بعد از این همه سال حالا در خواست همدلی کنید.حیف رای به شما بی کفایت ها.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه