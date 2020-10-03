به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور عصر شنبه در تماس تلفنی با آیت الله العظمی مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید، ایام اربعین حسینی را تسلیت گفت و اظهار داشت: امسال به دلیل شرایط کرونا و برای اجرای دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با این بیماری، همه مردم مجبور هستند مراسم اربعین را به گونه‌ای دیگر برگزار کنند.

وی اظهار داشت: مسوولان اجرایی کشور همواره قدردان رهنمودها و سخنان راهگشای مراجع تقلید بوده‌اند و سخنان مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید به ویژه در ایام شیوع کرونا باعث شد جایگاه ویژه و حرمت جان انسان در مذهب شیعه بیش از پیش نمایان شود.

آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در این تماس تلفنی با تأکید بر اینکه در شرایط شیوع کرونا هر آنچه مصلحت باشد و دستورالعمل‌های بهداشتی ایجاب کند باید از سوی همگان رعایت شود، اظهار امیدواری کرد: با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و درمانی شاهد از بین رفتن بیماری کرونا باشیم.

وی همچنین بر ضرورت تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی مردم تأکید و خاطرنشان کرد: پس از مسأله کرونا، مهمترین موضوع معیشت مردم است که لازم است دولت و مسوولان تمام تلاش خود را برای کمک به اقشار ضعیف جامعه انجام دهند.