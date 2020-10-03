به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید اسمعیل حسینی مازندرانی در جمع فرماندهان و مدیران سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان گفت: تداوم و تعمیق روابط سپاه و نیروی انتظامی زمینه ساز توفیق در مأموریت‌های مشترک شده و تقویت امنیت پایدار در بین شهروندان را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی و سپاه مکمل یکدیگر در ارتقای امنیت اجتماعی هستند، تصریح کرد: امنیت بزرگترین نعمت الهی است که در همه ابعاد فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیاز اصلی جامعه بوده و ایجاد و گسترش آن در کنار تلاش پلیس نیازمند مشارکت همگانی است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان امنیت را بستر توسعه کشور در بخش‌های مختلف دانست و افزود: امروز ایران اسلامی در سایه همکاری دستگاه‌های نظامی و انتظامی، قدرت برتر منطقه در زمینه دفاعی محسوب می‌شود.

حجت الاسلام حسینی مازندرانی مشارکت و همکاری سپاه و نیروی انتظامی در ایجاد امنیت پایدار را ستودنی دانسته و تاکید کرد: تأمین امنیت پایدار در جامعه و ارتقای حداکثری امنیت مردم استان با تعامل سازنده بین سپاه و نیروی انتظامی ستودنی است و قطعاً این تعامل عرصه را برای فعالیت مجرمان تنگ و احساس امنیت را در جامعه ارتقا می‌دهد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان، سپاه و بسیج را سرمایه عظیم و حافظ نظام و ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: با یاری خداوند متعال همه نیروهای مسلح در راستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی در حال تلاش و کوشش هستند و در یک مسیر گام برمی دارند.

حجت الاسلام حسینی مازندرانی افزود: با توجه به آسیب‌های اجتماعی موجود در جامعه ضرورت تعامل سازنده بین این دو نهاد انقلابی برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی بیش از گذشته متصور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت عظیم سپاه اشاره کرد و بیان داشت: هرچه تعامل و همکاری پلیس و سپاه پاسداران بیشتر باشد، خدمت‌رسانی به مردم بهتر و آسان‌تر محقق خواهد شد، چراکه عملکرد پلیس و سپاه پاسداران لازم و ملزوم یکدیگر است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان نیروی انتظامی و سپاه را دو نیروی مقتدر و برخواسته از بطن جامعه دانست و خاطر نشان کرد: این دو نیرو یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند و آن خدمت رسانی شایسته به مردم تحت فرامین مقام معظم رهبری است.