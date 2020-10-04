پارکینگ طبقاتی شهر یاسوج مشکل ترافیک مرکز شهر رامرتفع می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری شنبه شب در حاشیه بازدید از چند پروژه مهم تجاری و شهری در مرکز استان افزود: یکی از مشکلات اساسی شهر یاسوج موضوع ترافیک و پارکینگ است.

وی با بیان اینکه با بهره‌برداری از این پروژه دغدغه‌های مردم در این راستا تا حد زیادی رفع خواهد شد، گفت: پروژه مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی هفت تیر یاسوج، شامل سه طبقه پارکینگ با ظرفیت پارک ۳۲۰ خودرو است.

استاندار تصریح کرد: باید با تعامل و همکاری به پیشرفت این پروژه‌ها کمک کرد و این طرح علاوه بر حل دغدغه ترافیک و رفع مشکلات نبود پارکینگ در مرکز شهر، باعث زیباتر شدن چهره و سیمای شهر می‌شود.

کلانتری همچنین با اشاره به تعریض خیابان جمهوری در یاسوج گفت: تلاش شود که تعریض و اصلاح این خیابان مهم منتهی به آبشار یاسوج هر چه سریع‌تر انجام شود.