به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از طریق فضای مجازی بابیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا در استان سمنان تاکنون ۱۱ هزار نفر از مردم استان با علائم مشکوک به کرونا به مراکز درمانی و بهداشتی استان مراجعه کردند، اظهار داشت: از این تعداد مبتلای قطعی کرونا برای سه هزار و ۷۱۵ نفر تأییدشده است.
وی با اشاره به اینکه در راستای پیشگیری از افزایش شمار مبتلایان، ناگزیر به اعمال برخی محدودیتهای کرونایی در سطح استان خواهیم بود، تصریح کرد: بر این اساس به مدت یک هفته الی ۱۰ روز برخی محدودیتهای کرونایی مرتبط با مدارس و مراکز آموزش عالی، صنوف، رستورانها و سفرهای برونشهری مجدداً به مدت محدود اعمال و در صورت نیاز تمدید خواهد شد.
۲۱۹ کرونایی در بیمارستانهای استان سمنان بستری هستند
استاندار سمنان با تأکید بر اینکه در این مدت در طی این مدت ۲۷۷ نفر از مردم استان با تشخیص قطعی کرونا و تعداد ۲۵۴ نفر نیز با تشخیص مشکوک به کرونا در سطح استان جان خود را از دست دادند، خاطرنشان کرد: میزان مرگومیر ناشی از کرونا در سطح استان کمتر از شش درصد است.
آشناگر افزود: در حال حاضر نیز تعداد ۲۱۹ نفر از مبتلایان در مراکز تخصصی سطح استان بستری و در حال درمان هستند.
وی بهترین راه برای کاهش میزان ابتلاء و پیشگیری از شیوع گسترده این بیماری را استفاده از ماسک و شستن دستها با آب و صابون عنوان کرد و گفت: آحاد مردم باید با ستاد مقابله با کرونا در استان سمنان همکاری کنند.
استاندار سمنان بابیان اینکه برگزاری اجتماعات به هر دلیل مساوی با سرایت و افزایش بیماری است، تأکید کرد: در ایام اربعین و ارتحال پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا (ع) اجرای برنامههای عمومی مرتبط با این ایام به هر عنوان ممنوع است و در سطح استان هیچگونه برنامهی پیادهروی و عزاداری عمومی بهصورت نمادین و … برگزار نخواهد شد.
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