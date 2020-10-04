تعداد محدودی واکسن آنفلوانزا وارد کرمان شده است

به گزارش خبرنگار مهر محمدصادق بصیری شنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه شرایط ویژه ای که به واسطه شیوع ویروس کرونا بر کشور حاکم شده است، موجب ایجاد محدودیت‌هایی در کشور شده است، افزود: بالغ بر هفت ماه از شیوع این ویروس می‌گذرد و مشخص هم نیست که تا چه زمانی ادامه داشته باشد، برنامه‌های مختلف بر اساس شرایطی که استان دارد، انجام می‌شود که بحث اربعین نیز مستثنی از این قضیه نیست.

وی اضافه کرد: با توجه به موقعیت استان و پهناوری آن شاهد تنوعات طبیعی و فرهنگی زیادی هستیم از طرف دیگر با ورود اتباع خارجه به استان، برنامه ریزی مقداری مشکل شده است اما باید برنامه ریزی دقیق و لازم انجام شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان با بیان این مطلب که موج اول کرونا در استان موجب ایجاد محدودیت‌هایی در حوزه‌های مختلف همچون مساجد شد، اظهار کرد: اما در همان موج اول مردم با درک بالا این موضوع را به عنوان وظیفه پذیرفتند و سلامت را در اولویت قرار دادند.

وی با اشاره به اینکه در استان کرمان حتی مجبور به بستن ۱۱ ورودی در استان شدیم، عنوان کرد: این اتفاقات تبعاتی داشت که از این امر آگاه بودیم اما چاره‌ای غیر از این نبود.

بصیری ابراز داشت: در موج دوم که از جنوب استان آغاز شد با توجه به شرایط حاکم بر جامعه، به دلیل جلوگیری از متضرر شدن اصناف آغاز به کار کردند اما محدودیت‌ها و بازرسی‌ها بیشتر و دقیق‌تر اعمال شد.

وی با بیان این مطلب که انجام بازرسی‌های منظم و دقیق موجب شد که شاهد نتایج خوش آیندی باشیم لذا در استان مرگ و میر کنترل شد که دلیل آن تلاش کارد درمانی، انجام بازرسی‌ها، نظارت‌ها و رعایت کردن عموم مردم بود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان با اشاره به اینکه دولت عراق اعلام کرده است که هیچ زائری را از خارج از عراق، پذیرا نیست، تصریح کرد: هیچ منبع رسمی مجوز برای خروج از کشور نداده است و برخی‌ها اگر ادعای اخذ مجوز کرده‌اند، چیزی جز سودجویی نیست.

وی با بیان این مطلب که وضع عراق در خصوص ویروس کرونا نسبت به ایران بدتر است لذا هیچ‌گونه ثبت نامی انجام نخواهد شد، بیان داشت: در سالیان گذشته مراسم نمادین در روز اربعین برگزار می‌شد اما امسال به دلیل جلوگیری از تجمع این مراسم نیز در استان برگزار نمی‌شود اما قطعاً شور حسینی برپا خواهد شد.

اعمال محدودیت‌های کرونایی در گلزار شهدای کرمان

بصیری با اشاره به اینکه مطمئناً مردم هم رعایت خواهند کرد و نیازی به برخورد جدی نخواهد بود، ادامه داد: در سال جاری سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را خواهیم داشت و علی رغم اشتیاق مردم از سایر شهرستان‌ها و استان‌ها اما پذیرش هیچ کاروانی را نخواهیم بود و اگر احیاناً افرادی هم قصد حضور داشته باشند، محدودیت‌هایی اعمال خواهد شد همچنین در روز اربعین محدودیت‌هایی را در گلزار شهدا کرمان خواهیم داشت.

وی با بیان این مطلب که طبق آخرین گزارش، میزان رعایت پروتکل‌ها در اماکن دولتی و عمومی در استان کرمان نسبت به میانگین کشوری وضعیت بهتری، اظهار داشت: در ستاد استانی مقابله با کرونا پیشنهاد دو هفته تعطیلی مدارس سراسر استان به ستاد ملی کرونا ارائه شد و در صورت تأیید، تمام مقاطع به صورت حضوری تعطیل اما آموزش غیرحضوری ادامه خواهد داشت.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان با اشاره به اینکه اختیار محوله به ستاد استانی مقابله با کرونا شامل تعطیلی نمی‌شود و تنها می‌تواند پیشنهاد تعطیلی اصناف و مراکز مختلف را بدهد، اضافه کرد: خوشبختانه استان علی رغم اینکه وضعیت قرمز دارد اما مرگ و میر را در حال حاضر کنترل کرده است از طرف دیگر با توجه به اینکه مدارس خیلی آسیب پذیر هستند و سلامتی دانش آموزان در اولویت هستند قطعاً تصمیمات لازم و منطقی گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط تعطیلی مراکز مختلف در استان گفت: تعطیلی مراکزی که زندگی مردم به آنها وابسته است، بسیار سخت است از طرف دیگر زندگی مردم در گرو کار و فعالیت است لذا نمی‌توان به راحتی دست به تعطیلی اصناف زد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان عنوان کرد: اصناف همکاری خوبی را دارند و همه کسانی که خدمت ارائه می‌کنند باید رعایت شیوه نامه‌ها را داشته باشند در غیر این صورت جریمه می‌شوند و اگر مردم هم رعایت شیوه نامه‌ها را نکنند نباید به آنها خدمت ارائه کنند.

وی اضافه کرد: همزمان با شیوع ویروس کرونا شاهد شیوع ویروس آنفلوانزا نیز هستیم از طرف دیگر مردم دغدغه استفاده از واکسن آنفلوانزا را دارند اما باید به این نکته توجه کرد که همین ماسکی که استفاده می‌کنیم می‌تواند جلوی هر دو ویروس را بگیرد کمااینکه برخی بیماری به دلیل استفاده از ماسک قدرت نفوذ کمتری پیدا کردند.

بصیری عنوان کرد: در حال حاضر تعداد محدودی واکسن آنفلوانزا وارد استان شده است که در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار داده شده است که ابتدا در میان کادر درمان و سپس با نظر دانشگاه علوم پزشکی در میان افراد پر خطر توزیع می‌شود لذا ضرورت ندارد که همه از این واکسن استفاده کنند اما در هر صورت مردم هیچ‌گونه نگرانی نداشته نباشند.