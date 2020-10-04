به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه همدان؛ عباس صفایی اظهار کرد: قرارگاه حضرت ولی عصر (عج) از سال ۹۶ توسط معاونت اجتماعی سپاه ایجاد شده و در این مدت سعی داشته بیشتر در حاشیه و مناطق کم برخوردار شهر خدماتی به مردم ارائه دهد.

وی با اشاره به برنامه این قرارگاه افزود: این قرارگاه بخشی از شهر را که محرومیت زیادی دارد شناسایی می‌کند و یک هفته توسط پایگاه بسیج و مسجد محل به مردمان منطقه اطلاع‌رسانی می‌شود، سپس اعضای گروه در منطقه حاضر شده و در زمینه‌های مختلف ارائه خدمت می‌کنند.

معاون اجتماعی سپاه ناحیه همدان ادامه داد: در این قرارگاه مشاوره تحصیلی، مشاوره ازدواج، آسیب‌های اجتماعی، مشاوره حقوقی و مشاوره پزشکی به صورت رایگان به مردم ارائه می‌شود.

وی گفت: افرادی که به ما مراجعه می‌کنند اسامی آنها یادداشت می‌شود و تا حل مشکلشان سعی می‌کنیم آنها را همراهی کنیم؛ برای مثال کسی که بیماری خاصی دارد و توان مالی برای درمان ندارد، با همراهی بهزیستی، کمیته امداد و خیرین سعی می‌شود مشکل بیماری وی رفع شود.

صفایی گفت: در ایام شیوع کرونا نیز قرار گاه حضرت ولیعصر (عج) خدمات‌رسانی خوبی انجام داده که از جمله آن ضدعفونی معابر، تولید ماسک، کمک‌های مومنانه پخت غذا و توزیع آن در بین نیازمندان، اهدای لوازم التحریر به دانش‌آموزان نیازمند، ایجاد اشتغال برای زنان بی‌سرپرست است.

وی عنوان کرد: از تمام ادارات و نهادها و ارگان‌های دولتی تقاضا داریم به صورت جزیره‌ای کار نکنند و به کمک قرارگاه شتافته تا بتوانیم بهتر و با کیفیت‌تری به مردم عزیز ارائه خدمت کنیم.