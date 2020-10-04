افزایش ۲۵ درصدی منابع اشتغالزایی کمیته امداد ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد صبح یکشنبه در دیدار با فرماندار آبدانان اظهار کرد: منابع اشتغالزایی کمیته امداد برای خانواده‌های مددجوی جویای شغل امسال ۲۵ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: ایجاد اشتغال برای نیازمندان و توسعه مشارکت‌های مردمی، امسال دو برنامه مهم کمیته امداد برای نیازمندان در کنار دیگر خدمات این نهاد است.

موسی نژاد افزود: با برنامه‌های اشتغالزایی امداد تغییرات محسوسی در زندگی خانواده‌های نیازمند ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: چنانچه شهرستان‌های تابعه استان بتوانند منابع در نظر گرفته شده در زمینه اشتغال را جذب کنند آمادگی داریم منابع مالی بیشتری را اختصاص دهیم.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام افزود: در شهرستان آبدانان امسال تاکنون ۱۹۲ طرح اشتغالزایی توسط کمیته امداد ایجاد شده است و تا پایان امسال این طرح‌ها به بیش از ۷۰۰ مورد خواهد رسید.

وی گفت: با توجه به اینکه منابع دولتی جوابگوی نیازهای مددجویان نیست برای پاسخ به خواسته‌های این قشر نیازمند مشارکت افراد نیکوکار و نوع دوست و نیز همکاری دستگاه‌های دیگر هستیم.