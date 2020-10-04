رییس سازمان حفاظت محیط زیست مهمان پایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، رییس سازمان حفاظت محیط زیست امشب ۱۳ مهر مهمان برنامه «پایش» است.

موانع محیط زیستی در برابر تولیدکنندگان، وضعیت بارگذاری مجوزهای محیط زیست در پیشخوان مجوزهای کشور و تصمیم گیری در خصوص خودروهای انبار شده خودروسازها و اجازه محیط زیست برای (شماره گذاری) پلاک شدن آنها از مهمترین محورهای گفتگو با عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه «پایش» است.

برنامه تحلیلی «پایش» به تهیه کنندگی الهام پیرهادی کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که یکشنبه ها و سه شنبه ها بعد از بخش خبری ساعت ۱۹ با اجرای سعید توکلی روی آنتن می رود.