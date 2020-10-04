در شرایط بحرانی کرونا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمود میر لوحی در دویست و چهلمین جلسه شورا گفت: بخشنامه استانداری تهران نشان داد که شرایط بحرانی است و لذا انتظار می‌رود تا صدا و سیما مانند فروردین ماه سال جاری عمل کند و در راستای کاهش تردد شهروندان اطلاع رسانی لازم و برنامه‌های آموزشی و تبلیغی را در دستور کار قرار دهد.

وی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر تعداد فوتی‌های به رقم فروردین ماه سال جاری رسیده و جای تأسف دارد که ما هنوز کرونا را باور نداریم و لذا با توجه به طغیان این ویروس باید همه دستگاه‌ها وارد مرحله هشدار شوند.

رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای شهر عنوان کرد: دستگاه‌های تبلیغی و آموزشی مانند صدا و سیما عملکردی به مانند فروردین ماه سال جاری داشته باشند تا هر چه بیشتر از تردد شهروندان در سطح شهر کاسته شد. باید همه همت کنند تا این پیام به جامعه منتقل شود که در شرایط بحرانی هستیم.