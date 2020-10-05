وزارت ورزش به همه تیمها به یک چشم نگاه کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نظری جویباری معاون پیشین آبی پوشان گفت: چهار پنج سال است که اتفاقات فوتبالی رخ می‌دهد تا استقلال آنطور که باید و شاید قوی نباشد. در نشستی هم که اخیرا با حضور پیشکسوتان داشتیم به این نتیجه رسیدیم که اراده ای برای قوی شدن این تیم نیست.

نظری جویباری که با برنامه چاپ اول شبکه خبر گفتگو می‌کرد بیان داشت: می‌بینیم پرسپولیس رفته فینال آسیا و نیمی از جامعه انرژی مثبت پیدا کرده است. اگر به هر دو تیم با یک چشم نگاه می‌شد و استقلال هم موفقیت‌هایی به دست می‌آورد الان تمام جامعه انرژی داشت نه این که نیمی از جامعه فوتبالی خوشحال و نیمی دیگر افسرده و عصبی باشد.

وی بیان داشت: به شخصه بازی‌های پرسپولیس را به عنوان بازیهای یک تیم ایرانی دنبال می‌کنم. بازیهای ملی تعریف دیگری دارد. اما از آنهایی که به بازیهای پرسپولیس به دید «ملی» نگاه می کنند و به آن حساسیت می بخشند انتظار دارم به استقلال هم به همین چشم نگاه کرده و به بازیهای این تیم هم حساسیت یک بازی ملی را تزریق کنند.

معاون ورزشی پیشین آبی‌ها با انتقاد از انتخاب مدیر برای این تیم گفت: استقلال جایی نیست که مدیر و مربی را برای کار یاد گرفتن بیاورند. اینجا جایی است که مدیر و مربی کارآزموده و باتجربه بیاید و عملکردش را نشان دهد. به شخصه معتقد نیستم که مدیر حتما باید ورزشی باشد یا فوتبال بازی کرده باشد. مدیر باید یک توانایی‌های دیگری داشته باشد و بتواند یک مجموعه را راهبری کند. کارهای ورزشی را معاونین و مشاورین ورزشی هم می توانند انجام دهند.

نظری در ادامه تصریح کرد: معتقدم وزارت ورزش در این سالها از پرسپولیس حمایت کرد. این نهاد که پدر ورزش ایران است باید به همه تیم ها به یک چشم نگاه کند و فضایی ایجاد نکند که احساس تبعیض قائل شدن را برای تیم‌ها و رشته‌های دیگر فراهم کند. به نظر من اگر ساختار مدیریتی و اسکلت تیمی پرسپولیس در این چند سال اخیر حفظ شد که این مهم ترین عامل موفقیت‌های آن است، با حمایت وزارت ورزش بوده است. اتفاقی که استقلال و سایر تیم ها و رشته‌ها از آن محروم بوده‌اند.