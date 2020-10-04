شهردار نکا برکنار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انطباق شهرستان نکا درباره مصوبه شورای شهر نکا مبنی بر لغو حکم سید مهدی احمدی شهردار این شهر در فرمانداری برگزار و با مصوبه شورا موافقت کرد و شهردار نکا سرانجام با مصوبه شورا برکنار شد.

سید مهدی احمدی از نیمه شهریورماه ۹۷ با رأی اکثریت اعضای شورا شهر نکا به عنوان شهردار کار خود را آغاز کرد و در نیمه راه به دلیل دودستگی اعضای شورا مورد انتقاد آنها قرار گرفت و عدم استقرار وی در شهر نکا بهانه‌ای شد تا نشست‌هایی برای برکناری او صورت گیرد.

سرانجام کمیته انطباق شهرستان رأی به پایان کار شهردار نکا داد.