تمام كشورها به اتحاد و تفاهم نيازمندند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه سوئيسي باسلر ، رومانو پرودي رئيس كميسيون اتحاديه اروپا در ديدار با " برتي آرن" رئيس جمهور ايرلند كه به تازگي به عنوان رئيس دوره اي اتحاديه اروپا انتخاب شده بار ديگر بر لزوم اتحاد كشورهاي اروپايي تاكيد كرد .

" پرودي " در اين ديدار با مهم خواندن قانون واحد اروپايي اظهار داشت : كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي بايد هر چه زودتر قانون واحد اين اتحاديه را به تصويب رسانده و آن را براي اجرا در كشورها آماده كنند .

رئيس كميسيون اتحاديه اروپايي در ادامه خاطر نشان كرد : براي تسريع در برقراري امنيت و ثبات درجهان و براي دستيابي به يك موقعيت ايده آل نبايد فرصتها را از دست داد و بايد از هر زمان ممكن براي به دست آوردن اين اهداف استفاده كرد.

وي همچنين تصريح كرد : نه تنها كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي بلكه تمام كشورهاي جهان براي برخورداري از صلح و آرامش نياز به اتحاد و تفاهمات دارند .

" پرودي " در پايان درخصوص پيوستن 10 كشور جديد به اتحاديه اروپايي ابرازخرسندي كرد و آن را گام مهمي در راستاي تحقق اهداف اين اتحاديه خواند .