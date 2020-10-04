به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله غلامی، امروز ظهر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران با بیان اینکه تحریم‌ها اثرات منفی زیادی بر روی اقتصاد کشور و به ویژه استان اصفهان داشته است، اظهار داشت: با وجود این شرایط پروژه‌های عمرانی متوقف نشده و منابع مورد نیاز پروژه‌ها تأمین شده است.

وی با بیان اینکه منابع دولتی برای پروژه‌های عمرانی استان اصفهان یک هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان است، افزود: باید توجه داشت که این منابع کافی نیست، همچنین برای پروژه‌های نیمه تمام استان نیز یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان جذب اعتبار داشتیم و در مجموع می‌توان گفت سه هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های عمرانی در استان اصفهان جذب شده است.

معاون عمرانی استانداری اصفهان با بیان اینکه مجموع بودجه شهرداری‌های استان اصفهان حدود هشت هزار میلیارد تومان است، اضافه کرد: حدود ۶۰ درصد این بودجه نیز برای پروژه‌های عمرانی هزینه می‌شود.

بیشتر اعتبارات بخش خصوصی در اصفهان برای توسعه فولاد و پالایشگاه هزینه می‌شود

وی با بیان اینکه اعتبارات بخش خصوصی در استان اصفهان اغلب برای توسعه صنعت فولاد و پالایشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، تصریح کرد: بر این اساس و با توجه به شرایط فعلی نیازمند همکاری بیشتر بخش خصوصی برای پروژه‌های مهم استان از جمله پروژه‌های انتقال آب هستیم.

غلامی با بیان اینکه در هفته دولت در استان اصفهان یک هزار و ۸۸۴ پروژه با اعتبار ۳,۲۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید، گفت: ضروری است که در بخش پروژه‌های آبرسانی برنامه‌ریزی جدی‌تری انجام شود چرا که با توجه به کمبود آب باید برای این مشکل اقداماتی انجام دهیم و چون مصرف آب بیشتر در بخش کشاورزی است باید صرفه جویی در آب و الگوی کشت مناسب با توجه به اقلیم خشک را مورد توجه قرار دهیم.

پیشرفت ۴۷ درصدی پروژه آبرسانی کوهرنگ

وی در خصوص آخرین وضعیت بهره برداری از پروژه‌های آبرسانی در استان اصفهان گفت: پروژه تونل کوهرنگ حدود ۴۷ درصد پیشرفت داشته است که در صورت بهره برداری از این پروژه می‌توان ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب را به حوضه آبریز مرکزی انتقال داد.

معاون عمرانی استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه تأمین آب شرب ۱۴ شهرستان تحت عنوان سامانه دوم فعال شده است، افزود: باید توجه داشت که این پروژه مدت‌ها تعطیل بود اما هم اکنون در حال عملیات اجرایی است.

وی تصریح کرد: فاز اول پروژه با عنوان فاز «اضطراری» است که ۳.۵ متر مکعب بر سرعت آب می‌افزاید.

سد چشمه لنگان سال ۱۴۰۰ بهره‌برداری می‌شود

غلامی همچنین از افزایش ۷۰ درصدی سد چشمه لنگان خبر داد و گفت: پیش‌بینی ما این است که این پروژه تا خرداد سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد و با اجرای این پروژه ۶۰ میلیون متر مکعب آب به حوضه آبریز مرکزی انتقال خواهد یافت.

وی در خصوص آخرین وضعیت پروژه بهشت آباد نیز افزود: این پروژه در دست برنامه‌ریزی است، تاییدیه مطالعاتی این پروژه از وزارت نیرو دریافت و تحویل محیط زیست شده است.

تخصیص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی رودخانه زاینده‌رود

معاون عمرانی استانداری اصفهان با بیان اینکه برای ساماندهی رودخانه زاینده رود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده‌ایم، گفت: با اجرای این طرح از سال ۱۴۰۰ میزان پرتی آب کاهش یافته و ساماندهی مسیر رودخانه تکمیل خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای استفاده از آبیاری نوین در ۱۲۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اصفهان ابراز داشت: سالانه ۱۳ هزار هکتار بر این میزان افزوده می‌شود.

غلامی در ادامه به وضعیت جاده‌های استان اصفهان نیز گریزی زد و افزود: در این زمینه تبدیل تمام راه‌های استان از راه اصلی به راه بزرگراهی را در دستور کار داریم که با اجرای این طرح جاده‌ها از یک بانده به دو بانده و از دو بانده به چهار بانده تبدیل شود.

وی سهمیه استان اصفهان در بخش اقدام ملی مسکن را ۷۰ هزار و ۷۸۰ واحد مسکونی اعلام کرد و گفت: از این میزان برای مثال سه هزار واحد در مجلسی و ۲۲ هزار واحد در بهارستان احداث خواهد شد.

سهم ۴۱۵۰ واحدی اصفهان برای تأمین منزل محرومان

معاون عمرانی استانداری اصفهان سهم استان اصفهان در بخش مسکن محرومان را چهار هزار و ۱۵۰ واحد اعلام کرد و افزود: از این تعداد دو هزار و ۶۴۵ خانوار را شناسایی کرده‌ایم که برای این واحدها ۳۰ میلیون تومان کمک بلاعوض اختصاص می‌یابد.

وی در خصوص آخرین وضعیت قطار سریع‌السیر اصفهان- تهران گفت: این پروژه سال‌هاست بر زمین مانده است؛ اخیراً اتفاقات خوبی را در خصوص این پروژه داشتیم اما هنوز نمی‌توان زمان نهایی برای بهره‌برداری از آن را اعلام کرد.

غلامی با بیان اینکه رونق بخش گردشگری در استان اصفهان مورد تاکید است، افزود: باید توجه داشت که کرونا ۱۲ هزار میلیارد تومان به بخش گردشگری کشور خسارت زد و بخش اعظمی از این خسارت مربوط به استان اصفهان است.

وی در بخش پرسش و پاسخ با تاکید بر اینکه خط قرمز ما برای تأمین آب شرب است، ادامه داد: ذخیره پشت سد نباید کمتر از ۲۰۰ میلیون متر مکعب باشد، اگر از این میزان بیشتر بود می‌توان از آب پشت سد برای مصارف دیگر بهره برد.

طرح‌های تشویقی برای احیای بافت فرسوده در استان اصفهان

معاون عمرانی استانداری اصفهان تاکید کرد: در استفاده از آب زاینده رود تابع ضوابطی هستیم تا به شرق و غرب استان آبرسانی و میزان خروجی آب تنظیم شود.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های تشویقی در استان برای بازسازی بافت فرسوده نیز گفت: در این زمینه بر اساس مصوبات کمیسیون ماده پنج متقاضیان می‌توانند از تسهیلات ۱۴ درصدی و بخشودگی عوارض تا میزان ۵۰ درصد بهره مند شوند.