۸۰۰ گروه جهادی در کشور مجوز امر به معروف تخصصی دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حامد ترکاشوند در مراسم تکریم و معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان یزد که در دفتر امام جمعه یزد برگزار شد، اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر باید به عنوان یک واجب الهی مدنظر باشد و باید از نگاه‌های جناحی به آن پرهیز شود.

وی با تاکید بر اینکه امروز بحث امر به معروف و نهی از منکر دیگر منحصر به مبحث عفاف و حجاب نیست و از این مرز عبور کرده‌ایم، افزود: سیاست ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور، بازتعریف امر به معروف و نهی از منکر و ورود تخصصی به سایر حوزه هاست.

ترکاشوند از چابک سازی معاونت‌های این ستاد خبر داد و بیان کرد: از ۲۰ معاونت در این ستاد به دو معاونت کلی شامل معاونت اجتماعی و مطالبه گری و معاونت فرهنگ، آموزش و رسانه رسیدیم و پویاسازی و جوان سازی ستاد در کل کشور آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه مسائل استان‌ها و ضروت امر به معروف و نهی از منکر در مسائل مختلف درسطح استان‌ها متفاوت است، یادآور شد: اطلس مسائل کشور را به دست آورده‌ایم و امیدواریم با انجام کار علمی و جهادی در مسیری که پرچمدار آن امام حسین (ع) بوده‌اند، موفق قدم برداریم.

ترکاشوند ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر در عرصه‌های مختلف اجتماعی و مطالبه گری در قالب ۱۶ دسته تقسیم بندی شد و گروه‌های جهادی امر به معروف و نهی از منکر به صورت تخصصی در این عرصه‌ها ساماندهی شدند.

وی همچنین از صدور مجوز برای ۸۰۰ گروه جهادی تخصصی امر به معروف و نهی از منکر خبر داد و گفت: این گروه‌ها در زمینه‌های اداری، اقتصادی، بهداشت و درمان، تفریحات سالم و ورزش، تعلیم و تربیت، حقوقی، فرهنگی، کارگری، مبارزه با مفاسد، هنر و رسانه، مسئولان، مبارزه با مفاسد، عفاف و حجاب، مهندسی، گردشگری فعالیت می‌کنند.

ترکاشوند تصریح کرد: اگر امر به معروف و نهی از منکر در این حوزه‌ها را بازتعریف کنیم، به طور قطع موج عظیم مردمی به این لشکر مطالبه گری امر به معروف و نهی از منکر خواهند پیوست.

در این مراسم از تلاش‌های حجت الاسلام علی گندمی تجلیل و حجت الاسلام ابوذر صانعی به عنوان دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان یزد معرفی شد.