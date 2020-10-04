اسناد رابطه رژیم سابق یمن با تل آویو برملا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی نیروهای مسلح یمن از اسنادی پیرامون رابطه رژیم سابق این کشور با رژیم صهیونیستی پرده برداشت.

بر اساس این گزارش، سرتیپ یحیی سریع در نشست خبری یکشنبه شب خود با ارائه اسنادی بخشی از روابط رژیم سابق یمن با صهیونیست‌ها و دخالت‌های اسرائیل در این کشور را برملا کرد.

یکی از این اسناد، سندی صادر از سوی دستگاه امنیت ملی رژیم سابق یمن درباره سفر دو روزه و اعلام نشده «بروس کاشدان» مشاور وزیر خارجه اسرائیل به صنعا است.

طبق این سند، کاشدان در این سفر که سال ۲۰۰۷ انجام شده با فرماندهان نظامی امنیتی از نزدیکان علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن دیدار کرده است.

این سند حاکی است که سفر کاشدان به صنعا توسط مقامات یمنی ترتیب داده شده و امارات متحده عربی هم در آن نقش داشته است.

در این سند آمده است: سفر کاشدان در سال ۲۰۰۷ دومین سفر در نوع خود است و وی پیشتر در فوریه ۲۰۰۵ هم به صنعا سفر کرده بود. در سفر مقام اسرائیلی همکاری با مقامات وقت یمن در زمینه‌های امنیتی، امنیت دریای سرخ و باب المندب و بخش‌های کشاورزی، گردشگری، همکاری بازرگانی و ورود تولیدات اسرائیلی به بازارهای یمن مورد بحث قرار گرفته است.

این سند می‌افزاید: از مهمترین مواردی که در سفر مقام اسرائیلی مورد بررسی قرار گرفته زمینه سازی برای امضای توافقی جهت عبور هواپیماهای اسرائیل از آسمان یمن است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در نشست خبری خود از نقش امارات طی سال‌های گذشته در رابطه با اسرائیل پرده برداشت.

بر اساس این گزارش، طبق سند صادره از سوی سفارت امارات در صنعا یک هیأت یهودی با سفر به صنعا با مقامات یمنی از جمله علی عبدالله صالح در چارچوب تلاش صهیونیست‌ها برای عادی سازی روابط بین دولت یهودی و یمن دیدار کرده بود.

این سند حاکی است که هیأت یهودی در سفر به صنعا از مقامات یمنی خواسته است تا برای حدود ۶۰ هزار اسرائیلی که ۱۵ هزار نفر آنان دارای تابعیت آمریکا هستند، تابعیت یمنی صادر شود.

سند مذکور می‌افزاید که هیأت یهودی در سفر به صنعا با شخصیت‌های مهمی از جمله عبدالکریم الاریانی و علی محسن الاحمر و مطهر المصری دیدار کرده است.

بر اساس سند سفارت امارات در یمن، حمد سعید الزعابی، سفیر امارات در صنعاء در یادداشتی برای وزارت خارجه امارات در سال ۲۰۰۴ می‌نویسد: عادی‌سازی روابط یمن و یهودی‌ها جزو طرح بزرگ‌تری است که ایالات متحده آمریکا آن را آماده و ترسیم کرده است و یمن باید نقش خود را در چارچوب طرح آمریکا در منطقه ایفا نماید.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین افزود که رژیم سابق این کشور به صورت تدریجی در راستای عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی و ایجاد زمینه برای آن تلاش می کرده است.

در همین رابطه در ۱۹ می ۱۹۹۷ سفیر آمریکا در صنعا از تصمیم علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن مبنی بر لغو تحریم‌های درجه دو و سه تمجید کرده است و دولت آمریکا با اعطای لوازم یدکی هواپیماهای اف -۱۵ به شرط اینکه در بهبود توان هجومی هواپیماها سهمی نداشته باشد، به رژیم سابق یمن پاداش داده است.

سرتیپ یحیی سریع همچنین از مدارک دیگری دال بر مشارکت نظامی اسرائیل در تجاوز به یمن سخن گفت که در زمان مناسب رونمایی خواهد شد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: عادی سازی روابط بین رژیم‌ها و حکام کشورهای متجاوز به یمن و رژیم اسرائیل نشان می‌دهد که یمن به درستی در موضع صحیح است و گزینه پایداری و مقابله گزینه‌ای است که نمی‌توان از آن دست کشید.

سرتیپ یحیی سریع همچنین از مزدوران داخلی که همسو با بیگانگان فعالیت می‌کنند خواست تا به راه صواب بازگردند.