جهش ۲ درصدی قیمت نفت / برنت به بالای ۴۰ دلار بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز دوشنبه، سخنان پزشکان ترامپ که از احتمال ترخیص سریع‌تر از انتظار او در روز دوشنبه خبر می‌داند باعث شد قیمت نفت جهش کرده و به بالای ۴۰ دلار بازگردد.

تا ساعت ۷:۰۳ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۲.۲۴ درصد یا ۸۸ سنت جهش کرد و به ۴۰.۱۵ دلار بازگشت.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۲.۵۶ درصد یا ۹۵ دلار جهش کرد و به ۳۸ دلار بازگشت.

این در حالی است که روز جمعه در حالی که وضعیت نامشخص سلامتی ترامپ باعث نگرانی سرمایه‌گذاران بازارهای جهانی شده بود، قیمت‌های نفت خام ۴ درصد سقوط کرده بودند.