  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۸:۳۰

در شروع معاملات هفته رقم خورد

جهش ۲ درصدی قیمت نفت / برنت به بالای ۴۰ دلار بازگشت

جهش ۲ درصدی قیمت نفت / برنت به بالای ۴۰ دلار بازگشت

سخنان پزشکان ترامپ که از احتمال ترخیص سریع‌تر از انتظار او در روز دوشنبه خبر می‌داند باعث شد قیمت نفت امروز، دوشنبه در شروع معاملات هفتگی بازارهای جهان، جهش کرده و به بالای ۴۰ دلار بازگردد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز دوشنبه، سخنان پزشکان ترامپ که از احتمال ترخیص سریع‌تر از انتظار او در روز دوشنبه خبر می‌داند باعث شد قیمت نفت جهش کرده و به بالای ۴۰ دلار بازگردد.

تا ساعت ۷:۰۳ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۲.۲۴ درصد یا ۸۸ سنت جهش کرد و به ۴۰.۱۵ دلار بازگشت.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۲.۵۶ درصد یا ۹۵ دلار جهش کرد و به ۳۸ دلار بازگشت.

این در حالی است که روز جمعه در حالی که وضعیت نامشخص سلامتی ترامپ باعث نگرانی سرمایه‌گذاران بازارهای جهانی شده بود، قیمت‌های نفت خام ۴ درصد سقوط کرده بودند.

کد مطلب 5040341

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها