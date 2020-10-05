به گزارش خبرنگار مهر، حبیب ملایی یگانه شامگاه یکشنبه در ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا، به مصوبه ستاد مبارزه با کرونا در خصوص لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی اشاره کرد و گفت: برگزاری مراسم تشییع و تدفین در بهشت زهرا (س) زنجان برای تمامی درگذشتگان فقط با حضور بستگان درجه یک به تعداد حداکثر ۱۰ نفر انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: برای جلوگیری از حضور مردم در آرامستان شهر بنرهایی نصب و هشدارهای لازم داده شده است.

شهردار زنجان، با بیان اینکه از طریق فضای مجازی تبلیغات محیطی در مسیرهای منتهی به آرامستان مبنی بر تعطیلی انجام شده است، گفت: جمعه گذشته به دلیل تجمع بیش از حد مردم در آرامستان شهر با عوامل شهرداری درگیری ایجاد شد.

یگانه نسبت به لزوم حضور نیروی انتظامی در آرامستان بهشت زهرا زنجان تاکید کرد و گفت: از عموم مردم خواسته شده، برای حفظ سلامتی خود به آرامستان‌ها نروند.

وی ابراز داشت: تمامی آرامستان‌های استان تا اطلاع ثانوی برای زیارت اهل قبور و برگزاری هرگونه مراسم ترحیم تعطیل است.

شهردارزنجان، گفت: در راستای قطع زنجیره کرونا مردم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.