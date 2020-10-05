برداشت گردو از ۹۵۰ هکتار با عملکرد ۳ هزار تن در دماوند آغاز شد

حسین غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برداشت گردو در سطح ۹۵۰ هکتار از باغات دماوند خبر داد و اظهار داشت: این برداشت با عملکرد ۳ هزار تن در شهرستان انجام شده است.

غیبی با اشاره به اینکه باغ‌های گردو بیشتر در مناطق مرکزی شهرستان و حاشیه رودخانه تاررود قرار دارند گفت: امسال خوشبختانه با افزایش برداشت مواجه هستیم و از هر هکتار ۲ تا ۳ تن گردو برداشت می‌شود.

وی در خصوص قیمت هر کیلو گردو گفت: گردو کیلویی ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان که بستگی به کیفیت آن دارد به فروش می‌رسد.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی دماوند بیان داشت: قیمت گردو با پوست سبز ۲۰ هزار تومان، با پوست چوبی خیس یا دو نم بین ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان و قیمت گردو خشک کامل ۱۰۰ هزار تومان است.

غیبی در ارتباط با پرداخت غرامت باغداران در بحث گردو عنوان داشت: متأسفانه خسارت باغداران در زمینه گردو خیلی کم پرداخت شده است.