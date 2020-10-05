به گزارش خبرگزاری مهر، جاوید بهروزین روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص میزان توزیع نهاده‌های دامی در استان، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱۸ هزار تن ذرت، نزدیک به ۵۴ هزار تن سویا و ۶۰ هزار تن جو از طریق این سامانه توزیع شده است.

وی افزود: بیش از ۵۰ درصد نهاده‌های ذرت و سویای موردنیاز استان از طریق سامانه بازارگاه تأمین شده و بین مصرف کنندگان توزیع شده است، البته برخی از واحدهای تولیدی، نهاده مورد نیاز خود را خارج از سامانه خریداری کرده‌اند که در جایی ثبت نشده و نمی‌توان در این خصوص آماری را ارائه داد.

بهروزین با اشاره به کاهش وزن گوشت مرغ‌های پایان دوره به علت کمبود نهاده‌های مصرفی در جیره طیور به خصوص کنجاله سویا، اظهار کرد: بخشی از این نهاده‌ها یا مواد غذایی دیگری نظیر کنجاله کلزا و پودر گوشت جایگزین می‌شود و این موضوع سبب کاهش جزئی در وزن پایان دوره شده است.

وی در خصوص نحوه توزیع نهاده‌های دامی در بین بهره برداران، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت ثبت سفارش و واردات نهاده‌ها را برعهده دارد، پس از انجام امور گمرکی و ترخیص نهاده‌ها این اقلام در اختیار جهاد کشاورزی قرار گرفته و از طریق سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی بین بهره برداران زیربخش دام و طیور توزیع می‌گردد.

وی با بیان این‌که نمی‌توان مشکلات تأمین نهاده‌های دامی کشور را در ماه‌های گذشته انکار کرد، گفت: در موضوع تأمین ارز مورد نیاز برای ترخیص نهاده‌ها از گمرک مشکلاتی وجود دارد که باید حل شود؛ البته اخیراً مقدار نهاده‌های تخصیصی افزایش یافته است که نشان می‌دهد بخشی از این مشکل رفع شده است.

بهروزین ادامه داد: بر اساس سیاست‌های اتخاذ شده وزارت جهاد کشاورزی، اطلاعات تولیدی هر واحد مرغداری در سامانه درج شده است که بر این اساس نهاده موردنیاز هر مرغدار توسط شرکت پشتیبانی دام مستقیماً در بازارگاه خود مرغدار بارگذاری می‌شود و یک مرغدار نهاده خود را بر اساس گله موجود و نیازش به صورت مستقیم از این طریق خریداری می‌کند.

وی افزود: این روش توزیع برای تمام واحدهای پرورش مرغ مادر گوشتی و واحدهای پولت و مرغ تخمگذار انجام می‌گیرد و برای واحدهای پرورش مرغ گوشتی نیز سهمیه‌هایی اختصاص داده می‌شود که به صرف در این مرغداری‌ها توزیع می‌شود و از این طریق امیدواریم تا در روزهای آینده بخش دیگری از مشکلات و کمبودها جبران شود.

وی در مورد مشکلاتی که کمبود نهاده‌های دامی در صنعت دام و طیور ایجاد می‌کند، گفت: معمولاً اگر در یک واحد تولیدی خللی در تأمین جیره و نهاده ایجاد شود، مقدار تولید، اولین جایی است که این مشکل را نشان می‌دهد، مثلاً تولید شیر در گاوداری و یا تولید تخم مرغ و گوشت مرغ در مرغداری کاهش می‌یابد.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: کمبود نهاده همچنین موجب افزایش مصرف دارو در مرغداری، کاهش تولید تخم مرغ و کاهش وزن پایان دوره در واحدهای مرغ گوشتی می‌شود و بیش از همه نیز کمبود کنجاله سویا به عنوان منبع تأمین پروتئین در جیره غذایی مرغ می‌تواند مقدار تولید را کاهش دهد.

بهروزین ادامه داد: البته بخشی از این کمبود نهاده از طریق جایگزینی سایر مواد جبران می‌شود، مثلاً مرغدار می‌تواند برای تأمین پروتئین موردنیاز مرغ، بخشی از کنجاله سویا را با پودر گوشت یا کنجاله کلزا جایگزین نماید، ولی این اقدام نیز در کاهش تولید بی تأثیر نخواهد بود.

وی با بیان این‌که کمبود نهاده‌ها یک توفیق اجباری برای اجرای پروژه تولید "مرغ سایز" است، گفت: پروژه تولید مرغ با وزن استاندارد یا همان «مرغ سایز» که در سالهای پیش آغاز شده، اکنون با توجه به شرایط جامعه، برای اجرای آن تاکید بیشتری می‌شود و عرضه مرغ در اوزان مناسب ضمن بهبود ضریب تبدیل غذایی، میزان مصرف نهاده‌ها به ازای تولید گوشت مرغ را کاهش خواهد داد.

بهروزین افزود: مرغ‌ها در سایزهای مختلفی تولید می‌شوند که در برخی سایزها با کاهش ضریب تبدیل، میزان مصرف دان نسبت به تولید گوشت مرغ موجود کاهش می‌یابد، در نتیجه اگر این پروژه اجرا شود به مرور میزان استفاده از دان و نهاده کاهش خواهد یافت.

وی در مورد تعداد واحدهای مرغداری در استان، اظهار کرد: ۲۴۰ واحد پرورش مرغ تخم گذار در استان وجود دارد که ۱۹۱ واحد با ظرفیت نزدیک به ۹ میلیون قطعه مشغول به تولید هستند و جوجه ریزی انجام می‌گیرد.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: ۶۰۹ واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت ۱۰.۵ میلیون قطعه در استان وجود دارد که ۵۲۴ واحد از آنها با ظرفیت بیش از ۹ میلیون قطعه فعال هستند.