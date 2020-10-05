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۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۳

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

افزایش دو برابری سرانه پرداختی ایتام کمیته امداد

افزایش دو برابری سرانه پرداختی ایتام کمیته امداد

‌معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد، گفت: با اجرای طرح ایران مهربان سرانه پرداختی ایتام تحت پوشش و فرزندان محسنین دو برابر افزایش پیدا می کند.

علیرضا عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد طرح ایران مهربان، اظهار داشت: در این طرح با کمک کارمندان دستگاه‌های دولتی و خصوصی، تمامی ایتام تحت پوشش کمیته امداد دارای حامی می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه فرزندان محسنین یعنی آنهایی که پدر و مادر دارند اما توانایی پرداخت هزینه‌های زندگی را ندارند نیز در طرح ایران مهربان دارای حامی خواهند شد، افزود: جشن ایران مهربان در فروردین سال آینده برگزار می‌شود و آن زمان دیگر کودکی نیست که حامی نداشته باشد.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد تاکید کرد: همچنین قصد داریم در این طرح سرانه پرداختی به ایتام را از ۴۰۰ به ۷۰۰ هزار تومان در ماه افزایش و تقریباً به دو برابر میزان فعلی برسانیم.

وی افزود: بر اساس قرار دادی که با سازمان بسیج منعقد شده نیز قرار است حداقل ۵۰۰ هزار حامی برای ایتام و محسنین آنها بیاورند و در این صورت کودک یتیم و محسنین بدون حامی نخواهیم داشت.

عسکریان گفت: در حال حاضر سرانه پرداختی به فرزندان محسنین ۲۰۰ هزار تومان است که به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

کد مطلب 5040496
مهناز قربانی مقانکی

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