افزایش دو برابری سرانه پرداختی ایتام کمیته امداد

علیرضا عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد طرح ایران مهربان، اظهار داشت: در این طرح با کمک کارمندان دستگاه‌های دولتی و خصوصی، تمامی ایتام تحت پوشش کمیته امداد دارای حامی می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه فرزندان محسنین یعنی آنهایی که پدر و مادر دارند اما توانایی پرداخت هزینه‌های زندگی را ندارند نیز در طرح ایران مهربان دارای حامی خواهند شد، افزود: جشن ایران مهربان در فروردین سال آینده برگزار می‌شود و آن زمان دیگر کودکی نیست که حامی نداشته باشد.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد تاکید کرد: همچنین قصد داریم در این طرح سرانه پرداختی به ایتام را از ۴۰۰ به ۷۰۰ هزار تومان در ماه افزایش و تقریباً به دو برابر میزان فعلی برسانیم.

وی افزود: بر اساس قرار دادی که با سازمان بسیج منعقد شده نیز قرار است حداقل ۵۰۰ هزار حامی برای ایتام و محسنین آنها بیاورند و در این صورت کودک یتیم و محسنین بدون حامی نخواهیم داشت.

عسکریان گفت: در حال حاضر سرانه پرداختی به فرزندان محسنین ۲۰۰ هزار تومان است که به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.