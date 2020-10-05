اهدای ۲میلیون و ۲۰۰ هزار بسته معیشتی توسط کمیته امدادبه نیازمندان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری صبح امروز در جمع خبرنگاران خراسان شمالی اظهار کرد: افرادی که به دلیل شیوع کرونا شغل خود را از دست دادهاند تحت پوشش کمیته امداد قرار نخواهند گرفت هرچند این گروهها نیازمند کمک هستند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی اجرای رزمایش مواسات را در جهت کمک به این قشر دانست و ادامه داد: رهبر انقلاب این طرح را آغاز کردند تا به این گروهها کمک شود.
وی با اشاره به همکاری مردم و نهادهای حکومتی برای اجرای باشکوه رزمایش مواسات، افزود: در مرحله اول رزمایش سپاه پاسداران حدود ۳ میلیون بسته معیشتی، بنیاد مستضعفان ۲ میلیون بسته و کمیته امداد امام خمینی نیز ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بسته معیشتی بین خانوادههای نیازمند سراسر کشور توزیع کردند.
بختیاری در ادامه به مرحله دوم رزمایش مواسات اشاره داشت و گفت: این مرحله که از عید غدیر آغاز شده تا پایان ماه صفر ادامه دارد اما تاکنون مردم کشور نزدیک به ۴۶۰ میلیارد تومان برای کمک به هم وطنان هزینه کردهاند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی کشور به برنامههای سفر به خراسان شمالی نیز اشاره کرد و در این خصوص گفت: طی روز جاری هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی به خانوادههای استان واگذار میشود همچنین ۵ هزار و ۷۷۵ شغل همزمان با سراسر کشور وارد فاز اجرایی خواهد شد.
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