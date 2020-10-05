دریافت مشاوره حقوقی و انتخاب وکیل در بستر آنلاین

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، عموم افرادی که به نحوی نیازمند خدمات حقوقی بوده اند این مهم را درک کرده اند که دریافت خدمات حقوقی با چالش‌های متعددی در ایران مواجه است. از جمله این که افراد به دلیل محدودیت‌های قانونی وکلا در تبلیغات به سختی می‌توانند وکیل اصلح را انتخاب نمایند و دوری مسافت دفاتر وکلا به ویژه در شهرهای بزرگ نیز مزید بر علت می‌شود یا این امر که حق الوکاله بسیاری از خدمات شفاف نیست و وکلا بر مبنای برایندشان از جلسات نرخ را تعیین می‌نمایند و نیز این موضوع که امکان دسترسی لحظه‌ای به وکلا وجود نداشته و افراد از سوابق تحصیلی و شغلی وکلا به سختی مطلع می‌شوند. این موضوع اخیراً با بهره جویی فعالان این عرصه از تکنولوژی حقوقی و فناوری اطلاعات و راه اندازی سامانه‌های هوشمند تا حدودی مرتفع شده است و این روزها افراد این امکان را دارند تا اموری مثل مشاوره حقوقی آنلاین فوری، مشاوره حقوقی آنلاین، جستجوی وکیل، مشاوره رایگان، مشاوره حقوقی تلفنی، یافتن وکیل پایه یک دادگستری و وکیل حقوقی و وکیل کیفری متخصص را از طریق فضای مجازی و اینترنت به سادگی انجام دهند.

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

بسیاری از سؤالات حقوقی افراد ممکن است بدون نیاز به مراجعه حضوری به وکیل یا حتی صرف زمانی زیاد پاسخ داده شود. جزئی و سطحی بودن این سؤالات باعث می‌شود که وکیل بتواند بدون دریافت هزینه به این سؤالات پاسخ دهد. این امر را افرادی که در میان اعضای خانواده یا دوستانشان، یک نفر وکیل وجود داشته باشد درک کرده اند اما متأسفانه همه شهروندان دوست یا اقوام وکیل ندارند و دسترسی آنان به وکلا بدون مراجعه حضوری و پرداخت حق المشاوره مقدور نیست لکن امروزه بستر IT این امکان را مهیا ساخته که هر شهروند داخل رایانه یا تلفن همراه خود یک دوست حقوقدان داشته باشد که به صورت آنلاین و رایگان به سؤالات او پاسخ دهد.

مشاوره حقوقی تلفنی تخصصی

فارغ از سؤالات جزئی و سطحی، بعضی مسائل و معضلات حقوقی وجود دارد که بدون نیاز به تفویض وکالت یا جلسه حضوری با چند دقیقه مشاوره حقوقی فوری از طریق تلفن و پرداخت هزینه‌ای ناچیز قابل حل بوده و نیازی به پرداخت هزینه‌های گزاف و ایاب ذهاب نخواهد داشت اما غالباً وکلای سنتی حتی به موکلین قدیمی خود نیز مشاوره تلفنی ارائه نمی‌دهند. صعوبت دسترسی افراد به مشاوره تلفنی با وکیل در سال‌های اخیر از طریق سامانه‌های آنلاین حقوقی تسهیل شده و شهروندان می‌توانند بسیاری مسائل را از این طریق حل و فصل نمایند.

انتخاب وکیل

یکی از معضلات بزرگ اخذ خدمات وکالت در کشور ما به دلیل محدودیت‌های قانونی وکلا جهت تبلیغ، انتخاب بهینه وکیل و اطلاع از نرخ حق الوکاله است؛ چه بسا افرادی که برای اعطاء وکالت پرونده‌ای، با وکیل جلسه گذاشته اند و به دلیل بالا بودن یا عدم اطلاع از حق الوکاله یا عدم تخصص وکیل در موضوع پرونده موفق به انعقاد قرارداد نشده و مجدداً ناچار به انعقاد جلسه یا جلسات دیگری با سایر وکلا شده اند که این امر مستلزم صرف زمان و هزینه مضاعف برای آنان بوده است. امروزه سامانه‌های هوشمند حقوقی با ارائه قیمت‌های شفاف و فراهم نمودن امکان حصول اطلاع از سوابق تحصیلی و شغلی وکلا و مقایسه آن با دیگران، مدد رسان شهروندان در انتخاب بهینه وکیل با توجه به نیاز و جدّیت و اهمیت پرونده شده اند.

آموزش حقوقی

یکی از مهمترین وظایف حقوقدانان در جامعه ترویج دانش حقوقی و آگاه ساختن شهروندان عادی از حقوق و تکالیفشان است که در نهایت موجب کاهش تعداد دعاوی و شکایات در جامعه شده و با رویکرد پیشگیرانه بر مبنای آموزه‌های جرم شناسی منجر به پیشگیری از وقوع جرایم خواهد شد. سامانه‌های هوشمند با در اختیار گذاشتن مقالات کاربردی و کوتاه حقوقی نسبت به انجام این وظیفه ذاتی اقدام نموده و این امر را که زکات علم نشر آن است، نصب العین قرار داده اند. شهروندان می‌توانند به مراجعه به قسمت بلاگ، اطلاعات مورد نیاز حداقلی و کارگشایی را در باب مسائل مبتلا به کسب نموده و از این باب تا حدودی مستغنی از مشاوره حقوقی گردند.

یکی از سامانه‌هایی که این روزها به رفع نیاز شهروندان در این باب پرداخته و جایگاه خود را در میان عموم تثبیت نموده "سامانه دادیاب" است. دادیاب توسط عده‌ای از تحصیلکردگان دانشگاه‌های معتبر و سطح اول ایران و جهان با همراهی اساتید نوگرای دانشگاه و متخصصین عرصه‌های فناوری اطلاعات و حقوق، راه اندازی شده تا بخشی از معضلات این بخش را حل و فصل نماید. افراد می‌توانند وکیل حقوقی و وکیل کیفری متخصص را برگزینند، پرونده خود را حسب مورد به وکیل پایه یک دادگستری یا کارآموز وکالت ارجاع دهند، با استفاده از قسمت مشاوره حقوقی تلفنی تخصصی با حداقل هزینه که به صورت شفاف در ابتدا برای دادجویان نمایش داده شده است، موضوعشان را با وکیل متخصص مطرح و پاسخ مناسب را دریافت نمایند و خدمات مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین و مشاوره حقوقی آنلاین فوری را از قسمت سؤالات عمومی، سؤالات خصوصی و چت اخذ کنند. همچنین این امکان برای افراد تعبیه شده است که با بهره جویی از قسمت جستجوی وکیل، سوابق تحصیلی و شغلی وکلای مختلف عضو سامانه را بررسی نموده، مقایسه نمایند و در نهایت بهترین وکیل با لحاظ قیمت و سوابق را برای موضوع مدّ نظرشان انتخاب کنند. برای استفاده از تمامی موارد ذکر شده می‌توانند به (سامانه مشاوره حقوقی و انتخاب وکیل دادیاب - https://www.daadyab.com/) مراجعه نمایند.

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