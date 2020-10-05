۸۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی گیلان تجهیز و نوسازی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شاه نظری با اشاره به اینکه از سال ۶۹ تا کنون در ۸۷ هزار هکتار از اراضی گیلان طرح تجهیز و نو سازی شده است، گفت: ۹۵ هزار هکتار از اراضی شالیزاری باقیمانده که قابیلت اجرای طرح تجهیز را دارند.

وی با اشاره به اینکه احداث جاده‌های دسترسی بین مزارع، مدیریت بهینه آب مصرفی در کشاورزی، افزایش امکان کشاورزی مکانیزه، و در مجموع افزایش راندمان تولید محصولات کشاورزی حاصل اجرای طرح است، ادامه داد: ۱۲۵ هزار خانوار از مزایای این طرح بهره مند شده‌اند.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی گیلان خاطر نشان کرد: ۲۰۰ میلیارد ریال از مصوبات سفر ریاست جمهوری تخصیص یافته شده به این طرح دریافت شده که پیش بینی می‌شود ۱۰ هزار هکتار با برآورد ۲,۰۰۰ میلیارد ریال در سال جاری انجام پذیرد.