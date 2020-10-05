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۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۹

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی گیلان:

۸۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی گیلان تجهیز و نوسازی شدند

۸۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی گیلان تجهیز و نوسازی شدند

رشت- مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه از سال ۶۹ تاکنون ۸۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی گیلان تجهیز و نوسازی شده اند، گفت: ۹۵ هزار هکتار از اراضی قابلیت تجهیز دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شاه نظری با اشاره به اینکه از سال ۶۹ تا کنون در ۸۷ هزار هکتار از اراضی گیلان طرح تجهیز و نو سازی شده است، گفت: ۹۵ هزار هکتار از اراضی شالیزاری باقیمانده که قابیلت اجرای طرح تجهیز را دارند.

وی با اشاره به اینکه احداث جاده‌های دسترسی بین مزارع، مدیریت بهینه آب مصرفی در کشاورزی، افزایش امکان کشاورزی مکانیزه، و در مجموع افزایش راندمان تولید محصولات کشاورزی حاصل اجرای طرح است، ادامه داد: ۱۲۵ هزار خانوار از مزایای این طرح بهره مند شده‌اند.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی گیلان خاطر نشان کرد: ۲۰۰ میلیارد ریال از مصوبات سفر ریاست جمهوری تخصیص یافته شده به این طرح دریافت شده که پیش بینی می‌شود ۱۰ هزار هکتار با برآورد ۲,۰۰۰ میلیارد ریال در سال جاری انجام پذیرد.

کد مطلب 5040557

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