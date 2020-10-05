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۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۲۱

معاون کمیته امداد استان سمنان:

۲.۶ میلیارد تومان صدقه در استان سمنان جمع‌آوری شد

۲.۶ میلیارد تومان صدقه در استان سمنان جمع‌آوری شد

سمنان- معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد سمنان با اشاره به‌ضرورت تقویت مشارکت مردم گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون دو میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان صدقه پرداخت‌شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ویلان پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی دفتر خود ضمن اشاره به تقویت مشارکت مردم در پرداخت صدقات اظهار داشت: در شش ماه ابتدای سال جاری دو میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان صدقه در سطح استان سمنان جمع‌آوری‌شده است.

وی با اشاره به اینکه از این میزان ۳۰ میلیون تومان از روش پرداخت الکترونیکی جمع‌آوری‌شده است، تصریح کرد: ۷۷ هزار و ۵۶۳ صندوق کوچک فعال خانگی، سه هزار و ۸۷ صندوق بزرگ در معابر و یک هزار و ۹۰۲ صندوق کوچک صدقات در ادارات سطح استان سمنان نیز قرار دارد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان سمنان پرداخت صدقه از طریق اپلیکیشن سکه را از دیگر روش‌های مشارکت در این امر عنوان کرد و افزود: آحاد مردم استان می‌توانند وجوه نقدی خود را با شماره‌گیری سامانه آنی پرداخت #۰۲۳*۸۸۷۷* در کوتاه‌ترین زمان ممکن در این امر خداپسندانه مشارکت داشته باشند.

ویلان با تأکید بر اینکه شماره‌حساب ۰۱۰۲۳۱۸۴۶۳۰۰۹ و یا شماره کارت ۶۹۸۴-۹۰۱۷-۶۹۱۹-۶۰۳۷ نزد بانک صادرات نیز برای دریافت وجوهات مردم ساماندهی شده است، بیان کرد: صدقه‌های جمع‌آوری‌شده در سرفصل‌های تأمین جهیزیه، هزینه‌های تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، مسکن، درمان و پرداخت تسهیلات به افراد تحت حمایت کمیته امداد و نیازمندان هزینه می‌شود.

کد مطلب 5040582

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