بوی نامطبوع مردم را در به در کرد/ مشکل ۷ ساله ای که حل نمی شود

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، اسمامحمودی: هشت سال پیاپی بوی نا مطبوع تخم مرغ گندیده در شهر زرند زندگی را به کام مردم این شهر تلخ کرده است، بارها مردم نسبت به این موضوع اعتراض کرده و خواستار پیگیری مسئولان شدند اما هر بار مسئولان با وعده و وعید حل مشکل را به چند ماه آینده موکول کرده‌اند و گویی کسی خیال حل این معضل را ندارد.

بعد از تاریک شدن هوا و از نیمه شب گذشته این بوی نامطبوع رفته رفته شهر را در بر می‌گیرد و مناطق نزدیک به کارخانه کک و قطران بیشترین مشکل را دارند.

مسئولان: بوی نا مطبوع کمتر شد / ‏‬مردم: مشکل پا برجاست و تغییری نکرده است

این مشکل به دلیل فعالیت این دو کارخانه که برای تکمیل زنجیره تولید فولاد ایجاد شده‌اند ناشی می‌شود، اینکه چرا این مراکز صنعتی بدون توجه به آلایندگی و آزاری که برای مردم ایجاد می‌کنند در حاشیه شهر پر جمعیت زرند که به بهشت معادن شهرت دارد احداث شده‌اند جای تعجب دارد و جالب اینکه هیچ زمان هم مسئولانی که مکان این کارخانه‌ها را جانمایی کردند بازخواست نشده‌اند.

سولفید هیدروژن عامل اصلی بوی بد در شهر زرند است این گاز در زمان حذف گوگرد از کک جدا می‌شود و بی رنگ اما دارای بویی مانند تخم مرغ گندیده است.

واکنش‌های شیمیایی این کارخانه‌ها عامل آزاد شدن این گاز در طول شب است مسئولان می‌گویند این بو کمتر شده اما وقتی سراغ مردم می‌رویم می‌گویند نه تنها کمتر نشده بلکه آزار دهنده‌تر نیز شده است.

اگر به سراغ وعده‌های مسئولان برای رفع مشکل بروید تعجب می‌کنید، از نماینده‌های مردم گرفته تا مسئولان محیطی زیست و وزارت صمت تا مدیران میانی شهرستان تا مدیران سطوح بالای استان هر یک وعده‌های مکرر برای حل مشکل داده‌اند و حتی زمان بندی و میزان اعتباراتی که تا کنون اختصاص یافته هم بیان شده اما نتیجه برای مردم تاکنون هیچ بوده است.

بوی تخم مرغ گندیده در برخی از قسمت‌های شهر زرند به حدی است که بسیاری از مردم ترجیح داده‌اند خانه‌های خود را خالی و به سایر مناطق شهر مهاجرت کند اما گویی این بو دیگر برای مسئولان عادی شده است در حالی که تنها چند ماه به دولت فعلی زمان مانده است بعید به نظر می‌رسد وعده‌های مسئولان فعلی به نتیجه برسد.

تشدید مشکلات تنفسی مردم

نکته جالب توجه اینکه محیط زیست استان کرمان نیز اعلام کرده است که این بو هیچ آلودگی زیست محیطی ایجاد نمی‌کند و قانونی هم برای برخورد با انتشار بوی بد وجود ندارد.

محسن علیزاده یکی از شهروندان زرندی است که بیماری آسم دارد که به خبرنگار مهر می‌گوید: به دلیل شدت بوی منتشر شده در زرند در هر ماه چندین بار باید به مراکز درمانی مراجعه کنم.

به دلیل شدت بوی منتشر شده در زرند در هر ماه چندین بار باید به مراکز درمانی مراجعه کنم

وی می‌افزاید: وضعیت موجود بسیار آزار دهنده است و هیچ چشم اندازی هم برای حل مشکل وجود ندارد، در شرایط شیوع کرونا بیمارانی که مشکل تنفسی دارند باید ریسک حضور در مراکز درمانی برای رفع مشکلات ناشی از این بوی آزار دهنده که نفس مردم را تنگ کرده را قبول کنند.

این شهروند زرندی گفت: هفت سال قبل بود که این مشکل به وجود آمد هر چه پیگیری و به مسئولان و دستگاه‌های شهر مراجعه کردیم هیچ نتیجه‌ای نداشت هر مسئولی می‌آید یک وعده می‌دهد اما همه چیز فراموش می‌شود و مردم می‌مانند و مشکلی که همین مسئولان برای ما درست کرده‌اند.

چرا مسئول جانمایی این کارخانه بازخواست نمی‌شود؟

وی می‌گوید: دشت زرند بسیار گسترده است سوال ما این است وقتی کارخانه احداث می‌شد مسئولان مربوط مطالعه مورد نیاز را انجام دادند؟ نمی‌دانستند چنین گازی تولید می‌شود و کارخانه هم در جهت بادی که به سمت شهر می‌وزد قرار گرفته است؟ فرق این مسئولان و تصمیم گیران با یک فرد عامی و بی سواد چیست؟

حسن کهنوجی نیز یکی از کاسب‌های شهر زرند است که می‌گوید: در طول روز مشکل وجود ندارد اما تقریباً از نیمه شب، بوی بد شهر را فرا می‌گیرد و در اوایل صبح به اوج می‌رسد، می‌گویند رنگ ندارد و برای سلامتی انسان هم ضرر ندارد اما چون شب این گاز آزاد می‌شود صحت بی رنگ بودن گازی که موجب انتشار این بو می‌شود قابل اثبات نیست.

وی با ابراز تعجب از اینکه مسئولان می‌گویند این گاز برای سلامتی مردم ضرر ندارد گفت: نفس تنگی مردم و سرفه‌های مکرر و آزاری که می‌بینند برای مردم ضرر ندارد؟ شدت این بو به حدی است که حتی فرد را از خواب بیدار می‌کند.

چند ماه است قصد کرده‌ام خانه را بفروشم و به محله دیگری نقل مکان کنم اما کسی این خانه‌ها را نمی خرد و یا با قیمت بسیار اندک قیمت گذاری می‌کنند

وی افزود: بارها به مسئولان نامه نوشته‌ایم و حتی حضوری مراجعه کرده‌ایم اما به نظر می‌رسد همه چیز برای مردم تکراری شده و دیگر اهمیتی ندارد.

اعظم منصوری یکی دیگر از شهروندان زرند است که می‌گوید وقتی صبح برای نماز بیدار می‌شویم باید حتماً بینی خود را با دستمال بپوشانیم بسیاری از همسایه‌های ما از اینجا رفته‌اند.

بوی بد عامل آلایندگی نیست

وی ادامه می‌دهد: چند ماه است قصد کرده‌ام خانه را بفروشم و به محله دیگری نقل مکان کنم اما کسی این خانه‌ها را نمی خرد و یا با قیمت بسیار اندک قیمت گذاری می‌کنند. به نظر می‌رسد مردم گرفتار شده‌اند و مسئولان کاملاً بی تفاوت هستند.

مرجان شاکری، مدیرکل محیط زیست استان کرمان در این خصوص به مهر می‌گوید: این بو ارتباطی با آلایندگی این کارخانه‌ها ندارد اینکه بو در فضای شهر منتشر می‌شود را قبول داریم اما آلاینده نیست.

وی تاکید می‌کند که محیط زیست در این خصوص هیچ استانداری ندارد.

وی با تاکید بر اینکه واحد کک و قطران زرند استانداردهای محیط زیست را رعایت می‌کند گفت: ما مشکل مردم را درک می‌کنیم و صحبت‌هایی برای حل مشکل با مسئولان این کارخانه انجام شده است و در حال استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای حل مشکل هستند.

با تمام این توضیحات وقتی سری به منابع علمی بزنید از سولفید هیدروژن اینگونه یاد شده است گازی بی رنگ دارای بوی تخم مرغ گندیده و سمی.

حال باید دید مسئولان عملاً می‌خواهند این مشکل را رفع کنند یا دفع وقت و گذر زمان مانند گذشته سیاست اصلی برای انتقال این مشکل به مدیران آینده خواهد بود.